ROME (AP) – L’auteur d’un rapport à la retraite de l’Organisation mondiale de la santé sur la réponse de l’Italie au coronavirus a averti ses supérieurs en mai que de nombreuses personnes pourraient mourir et que l’agence des Nations Unies subirait des dommages “catastrophiques”. sa réputation a permis aux préoccupations politiques de supprimer le document, selon des courriels consultés par l’Associated Press.

Le rapport complet a examiné comment le gouvernement et le système de santé en Italie ont réagi après que le pays soit devenu l’épicentre de l’épidémie en Europe fin février – avec des informations en temps réel et des études de cas sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, avec le envisager d’aider d’autres pays à se préparer.

L’OMS a retiré le rapport un jour après sa publication sur son site Web, ce qui a incité le responsable qui a coordonné l’effort à faire appel directement au Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus le 28 mai, l’avertissant que la disparition du rapport sapait la crédibilité de L’OMS. Il a déclaré que de nouvelles tentatives de censure compromettraient l’indépendance de l’agence et ses relations avec les pays donateurs qui financent ses recherches.

Le traitement du rapport pourrait provoquer un “scandale aux proportions énormes” – à un moment délicat pour l’agence de santé des Nations Unies avec l’enquête sur le COVID-19 “, a écrit Francesco Zambon, coordinateur en chef de l’OMS pour l’Italie et ses régions lors la pandémie.

L’OMS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, envoyée vendredi soir, sur le courrier électronique de Zambon aux bureaux de l’organisation.

Le rapport, préparé par Zambon et une équipe d’experts en santé publique et de consultants de l’OMS, a été publié sur le site Web le 13 mai après avoir reçu les approbations nécessaires dans le système des Nations Unies, selon les documents internes de l’agence. vu par l’AP. L’agence a par la suite déclaré qu’elle avait été retirée en raison d ‘”erreurs factuelles” qu’elle n’avait pas encore détaillées et a nié avoir subi des pressions de la part du gouvernement italien.

Confrontée aux critiques selon lesquelles le retrait du rapport a privé les pays de données susceptibles de les avoir aidés à éviter le sort de l’Italie, l’OMS a déclaré lundi qu’elle avait proposé un autre mécanisme pour évaluer les réponses à la pandémie. Mais cela n’a été publié que deux mois après le retrait du rapport.