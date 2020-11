. / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH (ABEDIN TAHERKENAREH /)

Genève, 8 novembre . .- La pandémie de covid-19 accumule 49,6 millions d’infections à ce jour, soit une augmentation de plus de 441000 par rapport à la veille, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui rapporte les cas signalés par les pays.

De son côté, l’Université américaine Johns Hopkins a rapporté aujourd’hui que le monde a dépassé les 50 millions de cas de covid-19 ce dimanche, les États-Unis et l’Europe étant les deux principales sources de la pandémie.

Selon le décompte officiel de l’OMS, 1245 millions de personnes sont mortes dans le monde du coronavirus, soit 6037 de plus que la veille.

L’Amérique enregistre 21,8 millions de cas et l’Europe s’éloigne de plus en plus de l’Asie du Sud en termes de nombre cumulé de personnes infectées, 13,1 millions contre 9,6 millions.

Aujourd’hui, le nombre de cas et de décès aux États-Unis n’a pas été mis à jour, ce qui est dû au fait que les autorités sanitaires n’ont pas transmis les chiffres quotidiens à l’organisation, ce qui est inhabituel et qui coïncide avec la journée politique mouvementée dans laquelle Joe Biden était déclaré vainqueur des élections présidentielles.

Les dernières données provenant d’autres sources indiquent que les États-Unis, pays le plus touché au monde, comptent plus de 9,8 millions de cas cumulés et 237 000 décès.

En l’absence des États-Unis, la France apparaît dans le décompte de l’OMS comme le pays avec la plus forte augmentation quotidienne d’infections, plus de 86794 au cours des dernières 24 heures, suivie de l’Inde (45674), de l’Italie (39809), de la Pologne ( 27 875) et au Royaume-Uni (24 957).