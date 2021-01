Hall des arrivées de l’aéroport de Londres Heathrow. . / EPA / NEIL HALL / Archives

Londres, 27 janvier . .- Le gouvernement du Royaume-Uni a défendu ce mercredi l’application de nouvelles mesures à la frontière pour contrôler l’épidémie de covid-19 et a insisté pour que la population ne se déplace que si cela est indispensable.

Le ministre britannique du Logement, Robert Jenrick, a déclaré aujourd’hui à Times Radio que le pays “aura bientôt des mesures encore plus strictes” pour faire face à la crise, faisant référence à l’annonce prévue cet après-midi par le gouvernement sur l’application d’une période de quarantaine dans les hôtels pour les voyageurs en provenance de pays avec de nouvelles souches, comme l’Afrique du Sud et le Brésil.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel devrait présenter les nouvelles mesures aux frontières à la Chambre des communes.

“Nous allons devoir maintenir la circulation des marchandises à travers la frontière. Nous ne pouvons pas nous isoler du reste du monde, mais les gens ne devraient pas voyager en vacances, ils ne devraient pas aller en affaires à moins que ce soit absolument essentiel. », A déclaré Jenrick.

“La grande majorité du pays ne devrait pas faire de voyages à l’étranger”, a insisté le ministre, un jour après que le Royaume-Uni ait dépassé les 100 000 décès dus au covid-19 depuis le début de la pandémie.

Jenrick a également averti de la possibilité qu’une nouvelle variante du covid-19 puisse émerger malgré l’application de contrôles aux frontières stricts.

“Nous ne sommes pas un pays qui peut être hermétiquement scellé. Nous pouvons être une île mais nous dépendons des importations et des exportations; les transporteurs traversent la frontière tous les jours, il y aura donc toujours la possibilité que de nouvelles souches pénètrent dans le pays”, a déclaré le propriétaire. du logement.

La quarantaine dans les hôtels serait appliquée en Angleterre pour les résidents britanniques, qui devront en supporter les frais, selon les médias locaux.

Les autorités régionales – Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord – décident de leurs propres mesures pour contenir l’épidémie.

Ces derniers jours, l’exécutif n’a pas caché l’inquiétude concernant les nouvelles souches sud-africaines et brésiliennes puisqu’on ne sait pas encore si les vaccins contre le covid-19 sont efficaces contre ces variantes.

Le Royaume-Uni a récemment interdit les vols en provenance du Portugal, de l’Afrique du Sud et de quatorze pays sud-africains.

Le pays, qui a commencé son plan de vaccination le 8 décembre, est en train de vacciner avec les préparations Oxford / AstraZeneca et Pfizer / BioNTech.

Selon les derniers chiffres, le nombre de décès par coronavirus au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie hier a dépassé la barre des 100000, après avoir enregistré 1631 nouveaux décès hier.

Au total, le gouvernement britannique a jusqu’à présent dénombré 100 162 décès dus au covid-19 dans les 28 jours après avoir été testé positif.