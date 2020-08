Par Jose Luis Gonzalez

CIUDAD JUAREZ, Mexique – Les Américains qui traversent régulièrement la frontière depuis le Mexique ont fait état de longs délais d’attente pour rentrer aux États-Unis lundi après que les autorités américaines ont imposé de nouvelles restrictions liées au COVID-19 sur les voyages transfrontaliers des citoyens américains et des résidents permanents.

Le gouvernement américain a fermé les voies à certains points d’entrée à la frontière et a commencé à effectuer davantage de contrôles secondaires pour limiter les voyages non essentiels et ralentir la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi un CBP (Customs and Border Protection) américain.

Selon les données du CBP, les temps d’attente à certains postes frontaliers ont depuis doublé ou triplé. De nombreux points de passage n’ont plus qu’une ou deux voies de circulation ouvertes. Lundi, les frontaliers ont signalé des temps d’attente allant jusqu’à 5 à 6 heures.

Jess Herr, 30 ans, citoyenne américaine qui vit dans la ville frontalière mexicaine de Tijuana et travaille dans un restaurant à San Diego, dans le sud de la Californie, a déclaré qu’elle se réveillait généralement à 4 heures du matin et traversait en voiture environ une heure pour faire son quart de travail. Lorsqu’elle a vu la longue file de voitures lundi, elle a décidé de traverser à pied, bien qu’elle ait encore dû attendre cinq heures pour traverser la frontière.

Au pont de Cordoue reliant la ville mexicaine de Ciudad Juarez à El Paso au Texas, seules deux voies étaient ouvertes aux automobilistes. Les frontaliers qui attendaient généralement environ 45 minutes ont déclaré à . qu’ils avaient attendu plus de trois heures pour traverser et que certains étaient en retard au travail.

Melissa Reyes, directrice générale de Border Partners, une organisation à but non lucratif, a déclaré qu’elle avait attendu 4 heures et demie pour revenir aux États-Unis ce week-end après être allée à Puerto Palomas au Mexique pour faire du shopping. Normalement, le temps d’attente serait de 15 à 20 minutes.

Les nouvelles restrictions annoncées la semaine dernière s’avéreraient difficiles pour les personnes qui vivent des deux côtés de la frontière, a-t-elle déclaré. «Ça va être assez dévastateur», dit-elle.

La frontière américano-mexicaine est la frontière terrestre la plus fréquentée du monde.

Avant le début des restrictions sur les coronavirus à la frontière en mars, plus de 950000 personnes sont entrées aux États-Unis en provenance du Mexique à pied ou en voiture un jour typique.

Le président américain Donald Trump a mis en œuvre une série de politiques radicales pour freiner l’immigration légale et illégale ces derniers mois, affirmant que ces mesures sont nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus ou préserver les emplois des travailleurs américains.

En mars, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont accepté d’interdire les voyages non essentiels à travers leurs frontières communes, mais les restrictions permettaient toujours aux citoyens américains et aux résidents permanents de retourner aux États-Unis.

