J Balvin (Crédit: Groupe Grosby)

Après une prévente réussie le 30 novembre, J Balvin continue de surprendre le monde avec l’amour que les fans montrent pour les produits de l’artiste et ses chaussures de tennis Air Jordan 1 n’allaient pas faire exception. Bien que le lancement officiel des chaussures ait lieu ce mardi 8 décembre, hier, elles étaient disponibles pendant quelques heures sur la page Nike, mais elles se sont vendues peu de temps après.

Ces baskets sont le fruit de l’alliance entre la chanteuse colombienne, qui a récemment remporté un record pour être l’artiste avec le plus de nominations aux Grammys Latin 2020, et la marque Jordan Brand, Il s’agit de la première collaboration entre une société latino et américaine.

@J. BALVIN

En Colombie, des chaussures de tennis paisa sont disponibles à Bogotá et Medellín, entre autres villes, pour tous ceux qui souhaitent acquérir la paire exclusive de J Balvin.

La vente des chaussures a officiellement commencé mardi à 7h00, heure à laquelle les magasins ont ouvert, mais à partir de 23h00 lundi, il y avait déjà de longues files d’attente dans les deux villes, en particulier dans le magasin HYPE de Bogotá, où, selon les organisateurs de l’événement, à 3 heures du matin de mardi, il y avait déjà environ 1000 personnes, donc à 3h30, la prévente a pris fin.

Une fois que les participants ont terminé l’inscription sur la plateforme activée pour le lancement, activé leur bulletin de vote et confirmé toutes leurs données personnelles, ils ont été dimensionnés pour réserver leurs chaussures et ainsi garantir qu’ils pourraient les réclamer les jours suivant l’événement.

Les les chaussures coûtent 190 dollars, soit environ 700 000 pesos colombiens. À travers ses histoires Instagram, l’artiste paisa a partagé les vidéos de certains followers et influenceurs qui, en atteignant les endroits où les Air Jordans sont à vendre, ont rapporté les longues files d’attente.

Rangées pour le lancement de la Air Jordan 1 de J Balvin en Colombie

Lucho Sierra, un créateur de contenu, a été l’un des premiers à arriver par hasard à l’endroit où le tennis paisa est en vente à Medellín. Sierra était au cinéma, c’est ce qu’il laisse voir dans ses précédentes histoires Instagram, et apparemment quand il est parti, il a trouvé une longue file de personnes à la périphérie du centre commercial. Lorsqu’il a demandé de quoi il s’agissait, ils l’ont informé qu’ils allaient acheter la Air Jordan 1, même si le magasin ouvrait mardi à 7 heures du matin.

El Mindo, un autre influenceur colombien, a assisté au lancement qui a eu lieu dans le nord de Bogotá et a également fait son rapport. La file d’attente dans la capitale du pays a été vue depuis plusieurs pâtés de maisons avant le lieu où plus de 700 personnes se sont rendues pour acheter les chaussures, dans le HYPE Flagship Store, le créateur de contenu a ensuite partagé plusieurs posts dans lesquels l’émotion du premier à acquérir le tennis.

Cependant, aujourd’hui, la vente virtuelle n’a pas non plus été plus simple pour les fans. De plusieurs pays, ils rapportent qu’il n’a fallu que quelques secondes pour essayer de faire l’achat alors que la paire de chaussures était déjà épuisée.

@JBALVIN parce qu’il a fallu 10 secondes pour acheter les chaussures de tennis et vendu vendez-moi les vôtres 🥲 – Kalel (@kalel_izaack) 8 décembre 2020

Alors que d’autres de ses followers publient déjà des photos heureuses avec leur nouvelle acquisition (réalisée en prévente):

À 7h53 le mardi 8 décembre, un utilisateur a signalé une longue file d’attente au magasin Kicks Colombia à Unicentro, où, apparemment, ils ne vendaient pas de tennis du paisa et tout le monde les attendait:

Célèbre avec la Air Jordan 1 de J Balvin:

Jennifer López est devenue l’une des premières artistes à télécharger une photo portant les chaussures de tennis de l’artiste colombienne. Plusieurs ont non seulement félicité Paisa pour le lancement, mais López pour savoir combiner parfaitement sa tenue avec la Air Jordan 1.

