Contrairement à ce qui s’est passé samedi, le facteur de surpeuplement dans les files d’attente pour entrer dans la propriété a été mieux contrôlé mercredi (Thomas Khazki)

Diego Mereles, 45 ans, peut être considéré comme un habitué de la foire de La Salada. Il se rend à Punta Mogotes textile depuis 2006 et connaît ses mouvements, ses secrets, ses atouts et aussi ses crises.

Ainsi, une fois que la réouverture de La Salada à partir de 3 heures du matin a été annoncée mardi soir, il a analysé: «C’est le meilleur moment pour y aller». Son objectif était d’éviter, en pleine pandémie de coronavirus, d’être impliqué dans une agglomération de personnes similaire à celle de samedi dernier, dont la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

“Ces images étaient une illusion. Il y avait trop de monde ensemble. Mais il est également vrai qu’à l’intérieur de la foire, ils essaient de se conformer aux protocoles », a déclaré Mereles Infobae, à quelques dizaines de mètres de l’accès à la foire.

Le cas de Mereles semble être celui de la grande majorité des clients venus à La Salada la semaine dernière: achats de Noël et cadeaux des Trois Rois.

«La dernière fois que je suis venu, c’était deux samedis, il y a dix jours. Et là, j’ai acheté pour presque toute ma famille. Des t-shirts à 250 pesos ou une paire de baskets comme celles-ci (il étire sa jambe droite et expose une chaussure noire soignée avec l’insigne de la plus célèbre marque de sport américaine au monde). Ceux-ci sont sortis environ 1800 quand, n’importe où, vous pouvez obtenir 9000 pesos, au moins“, il prétendait.

Diego Mereles a assisté à la foire à bord de ses remís. Il est un acheteur régulier à La Salada depuis 2006

Mereles a décidé de revenir à La Salada avec ses nouveaux objectifs clairs: “Je dois acheter des cadeaux à envoyer à mes proches à Formose, où je suis né.Moi et je veux acheter un de ces pantalons chinois en gabardine pour passer Noël ».

L’exemple de Mereles a servi à illustrer l’augmentation de l’activité et des visiteurs à La Salada depuis sa réouverture après plus de 200 jours le 21 octobre. Le pouvoir d’achat de la plupart des visiteurs du salon a été durement touché en 2020 par la pandémie dans le monde. Pour cette raison, certains ont commencé à répéter leurs visites plus fréquemment, tandis que d’autres qui avaient quitté la foire depuis longtemps ont décidé de revenir.

Et donc, quand il reste moins de 48 heures avant l’arrivée de Noël, La Salada s’est à nouveau consolidée comme l’axe de cette lutte entre éthique et empathie avec les plus nécessiteux: les prétendues irrégularités commerciales des produits vendus à l’intérieur permettent des prix tellement inférieurs à ceux distribués dans les centres commerciaux et centres commerciaux conventionnels. Ainsi, ils permettent à la partie la plus pauvre du pays de trouver également l’accès à des vêtements, des baskets et même des objets électroniques à un coût en fonction de leurs possibilités monétaires.

Les visiteurs viennent au salon avec des brouettes pour pouvoir charger autant de poids que possible

Diego n’avait pas tort. À 3 h 40 du matin, La Salada était vide. «C’était ce à quoi je m’attendais. Ceux qui achètent dans de grandes boîtes, en gros, viennent à ce moment. Ils peuvent acheter avec plus de tranquillité d’esprit et les vendeurs sont également plus détendus », a déclaré Mereles.

L’offre de produits de la foire de Punta Mogotes a également changé au cours de l’année dernière et a réussi à s’adapter au symptôme de l’époque: tout le merchandising lié à Diego Armando Maradona a repris la scène principale dans les vitrines des magasins.

«Il y a tous les maillots qu’il a utilisés, de nombreux modèles de l’équipe argentine, de Boca. Il y a déjà des T-shirts avec l’image de Diego en saint, il a tout », dit-il. père de deux enfants et qui attend un autre enfant d’ici juin.

Parmi les chiffons qui offraient un parking à la porte de Punta Mogotes à 300 pesos, des changarines qui avec leurs voitures proposaient aux visiteurs d’emmener les cartons achetés à leurs voitures garées, tôt mercredi matin reflétaient une foire calme, presque en pause.

Jusqu’à ce que la lumière du jour apparaisse.

L’heure de pointe des longues lignes a été vécue entre 6h30 et 8h du matin (Gustavo Gavotti)

Cette tranquillité a commencé à changer peu après 6 heures du matin, lorsque les bus qui amenaient des acheteurs de différentes provinces du pays sont apparus. Depuis le point de fuite offert par le pont de La Noria, l’arrivée à pied d’habitants de différentes parties de la banlieue de Buenos Aires a été perçue.

C’est alors qu’entre 6h30 et 7h30, seulement à cette période, les scènes de surpeuplement et de centaines de personnes accumulées dans les files d’attente dans la rue réapparurent, attendant de pouvoir entrer dans la propriété.

L’une des jeunes femmes qui ont quitté la porte de sortie principale de la propriété est Mariel, une jeune fille de 28 ans vivant dans l’humble ville de Transradio, à Montegrande, qui a acheté au moins dix vêtements à offrir à ses proches à Noël et à Reyes.

“Je ne pensais pas tellement aux risques d’attraper un coronavirus. Ce fut une année très difficile pour moi, très difficile à tous points de vue, et cela me fait du bien de savoir qu’au moins je peux donner quelque chose aux gens qui m’aiment », a déclaré Mariel.

Mariel s’est rendue au salon pour finaliser l’achat de cadeaux de Noël, avant d’aller travailler

«Quoi qu’il en soit, au sein de la foire, il y a des protocoles. Ils laissent les gens entrer dans la foire en petits groupes. C’est pourquoi ces files d’attente se forment. Ils ne vous laissent entrer que si quelqu’un du groupe précédent quitte», A expliqué la jeune femme, qui a accéléré son rythme pour ne pas être en retard à son travail.

De plus, Infobae a pu détecter que de façon répétée et constante, dans le salon, une voix retentit sur un haut-parleur dans lequel les acheteurs sont implorés de ne pas manipuler les vêtements, de ne pas s’appuyer sur les grilles des étals et, comme ce fut le cas. avec un peu de chance, aucun vêtement n’est essayé non plus.

L’application du protocole dans le programme de contrôle autogéré de La Salada a également porté sur les paiements. Au moins 90% des magasins tout au long du salon ont permis la collecte via des paiements électroniques via des applications de téléphonie mobile. Cela permet d’éviter que les billets de banque ou les cartes de débit ou de crédit ne soient falsifiés entre deux personnes ou plus.

Déjà vers 8 heures du matin, les longues lignes ont commencé à se dissoudre. L’ouverture de toutes les boutiques du salon a permis aux visiteurs de se redistribuer et la plupart des acheteurs ont quitté la rangée sous le soleil pour se promener dans les allées des méga magasins. Toujours dans les groupes de 150 personnes autorisés par le protocole.

Une foule à l’entrée de la foire de La Salada

Une fois la distribution des visiteurs devenue plus organique, le mouvement de la foire semble s’accélérer. Ainsi, les sœurs Andrea et Belén N., âgées de 50 et 32 ​​ans, sont arrivées à La Salada avec deux sacs à dos sur la poitrine, ouverts et vides, prêts à être remplis de cadeaux.

«Nous sommes venus en bus de Pablo Podestá, Tres de Febrero, et nous sommes ici pour acheter à nouveau à La Salada. C’est le seul endroit où nous pouvons acheter nos vêtements»A déploré Andrea.

Les sœurs Andrea et Belén sont venues à La Salada de Pablo Podestá

«Je veux acheter un cadeau pour mes petits-enfants. Quelques jouets. C’est la dernière chose dont j’ai besoin et j’ai déjà tout acheté », a déclaré Andrea. «Il y a aussi des shorts ou des t-shirts pour 250 pesos et la différence pour nous est très importante. On en obtient presque la moitié ailleurs », a complété Belén.

Déjà après 9 heures du matin et malgré le grand afflux de personnes qui ont continué à arriver le dernier jour d’ouverture avant Noël, le climat de La Salada a muté vers ce qui était un jour habituel de la pré-pandémie.

La plupart des visiteurs sont venus à la foire avec leur jugulaire (Gustavo Gavotti)

Avec la majorité des jugulaires et des masques sur leurs visages, la foire de Punta Mogotes a retrouvé son «habitat naturel» et le fonctionnement de son écosystème similaire à celui des années précédentes.

Ainsi, alors qu’à environ 600 mètres de là, un groupe de plus de 100 manifestants d’organisations sociales a organisé un piquet de grève de près de 24 heures sur le pont de La Noria, La Salada a de nouveau retrouvé cet équilibre qui l’a toujours caractérisé, parmi le nombre massif d’arrivées de les acheteurs, la tension constante de certains visiteurs avec la force de l’organisation du bien et cette capacité à passer pour un rendez-vous inaperçu, même si les ventes de décembre ont augmenté de 400% par rapport à la fin de l’année en 2019.

J’ai continué à lire:

Ce sont des Argentins et ils ont inventé un hydrogénérateur qui produit de grandes quantités d’énergie propre: «Il pourrait employer des milliers de personnes»