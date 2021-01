Des centaines de passagers attendent que les fréquences Roca reviennent à la normale sur la Plaza Constitución.

Les branches électriques du Chemin de fer Rock travaillent avec un service réduit et aucun train ne quitte la gare de Constitución en raison d’un défaut de la caténaire, il service de dévidoir aérien qui permet aux trains de circuler.

Comme il pouvait le savoir Infobae, le problème vient de la gare Remèdes d’escalade, où une colonne électrique a explosé.

«Le manque d’électricité se produit à proximité de la gare de la Constitución et du personnel de Trains argentins travaille à réparer le défaut dans le but de rétablir le service dans les plus brefs délais. Une fois le problème corrigé, les services peuvent être normalisés et les horaires habituels rétablis », précise la société qui gère Roca et dépend du ministère des Transports de la Nation.

Après l’annulation du service, les passagers attendaient la reprise du service (Photos / Gustavo Gavotti)

Quelques minutes avant, sur son compte Twitter, Trains argentins a précisé que vers cinq heures de l’après-midi “Services réduits entre Quilmes-Bosques, Quilmes-La Plata, Temperley-Bosques, Temperley-Korn et Temperley-Ezeiza en raison d’un manque d’alimentation électrique dans la caténaire”.

Depuis le hall central de la gare de Constitución, les passagers du Roca attendent que le service reprenne et tentent de maintenir la distance sociale.

En dialogue avec Infobae, d’Argentine Trains n’a pas confirmé la durée de la réparation du système électrique et a précisé qu’ils avaient demandé aux passagers de Constitución de “maintenir les mesures de prévention sanitaire jusqu’à ce que la situation dans les chemins de fer soit normalisée, que trop de gens ne se réunissent pas tant que le problème n’est pas résolu ».

Le problème est né à la station Remedios de Escalada, où une colonne électrique a explosé.

Le problème est que la normalisation du service étant retardée à l’heure de pointe de son utilisation, de plus en plus de passagers s’accumulent sur les quais de la Plaza Constitución, ce qui rend difficile le respect des mesures sanitaires.

Au milieu de l’attente, entre la fatigue et la chaleur, des images de longues files d’attente, de courses et d’usagers ont été vues entassées en attendant que les trains reprennent.

Dans son compte Twitter, Argentine Trains a précisé que vers cinq heures de l’après-midi, il y a des “services réduits”.

Hier, mardi 19 janvier, il y avait aussi des problèmes avec le chemin de fer de Roca. À 17 h 16, un train à la gare de Temperley à destination d’Alejandro Korn a été annulé en raison d’une “panne d’équipement”, qui a entraîné l’accumulation de plusieurs passagers.

Quand la formation suivante est arrivée, c’était le chaos. Depuis le compte Twitter @solotransito, ils ont partagé une vidéo dans laquelle les wagons sont remplis de monde, dont beaucoup s’efforcent de monter dans le train.

Hier, mardi 19 janvier, il y a eu aussi des problèmes avec le chemin de fer de Roca. Depuis le compte Twitter @solotransito, ils ont partagé une vidéo dans laquelle ils voient les wagons remplis de monde à la gare de Temperley.

Afin d’éviter les foules de passagers dans les transports en commun, en décembre 2020, l’utilisation de l’application «Réservez votre train» a commencé à régir l’utilisation de l’une des cinq branches électriques du chemin de fer de Roca.

De cette manière, les passagers doivent assurer une place dans la formation avant de voyager entre 5h30 et 9h00 et entre 15h30 et 19h00 des terminaux de la province de Buenos Aires vers Constitución et dans la direction opposée respectivement.

“Nous continuons avec notre prémisse de fournir un service qui est cohérent avec la situation épidémiologique que nous traversons, permettre aux utilisateurs de voyager tout en respectant la distanciation sociale “, a souligné à cet égard le président de la société d’État, Martin Marinucci, c’est une déclaration.

Après avoir évalué l’efficacité du fonctionnement de l’application dans les autres trains, comme le Mitre, Sarmiento et San Martín, Marinucci et le ministre des Transports, Mario MeoniIls ont également décidé de l’étendre à toutes les branches de cette ligne le matin et l’après-midi, période à laquelle elle transporte le plus de passagers.

