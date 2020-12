Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi les gouvernements à déclarer un “état d’urgence climatique” lors d’un sommet virtuel au cours duquel les pays ont renouvelé leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre.

Malgré la grave récession causée par le COVID-19, les pays doivent s’efforcer d’atteindre leurs objectifs, a déclaré Guterres, cinq ans après les accords de Paris, qui ont fixé des objectifs historiques.

“Si nous ne changeons pas de cap, nous pourrions nous diriger vers une augmentation catastrophique de la température [media] de plus de 3 ºC ce siècle “, a expliqué Guterres, raison pour laquelle il a demandé” à tous les dirigeants du monde de déclarer l’état d’urgence climatique dans leurs pays “.

Les pays ont décidé ce samedi de relever le défi, bien que de manière inégale.

Le président chinois Xi Jinping, dont le pays est le principal pollueur de la planète, a déclaré qu’il réduirait son intensité en carbone (émissions de CO2 par rapport au PIB) de 65% d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005.

La Chine s’est engagée à atteindre son pic d’émissions en 2030, à descendre jusqu’à atteindre la neutralité carbone (émissions compensées par la rétention de CO2) en 2060.

La consommation d’énergie chinoise proviendra à 25% de sources renouvelables en 2030, contre 15,3% en 2019, a-t-il déclaré.

De son côté, l’Inde, quatrième émetteur mondial, prévoit d’utiliser des sources d’énergie renouvelables pour atteindre l’équivalent de 450 GW d’ici 2030.

D’ici 2047, à l’occasion du centenaire de son indépendance, l’Inde “atteindra non seulement ses propres objectifs, mais dépassera ses attentes”, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans son discours aux dirigeants mondiaux.

L’Union européenne avait déjà annoncé vendredi une augmentation de la réduction des émissions, qui sera de 55% d’ici 2030 (40% auparavant).

Le Royaume-Uni, pour sa part, s’est engagé à réduire ses émissions de gaz de 68%.

– Brésil et Australie, absents –

Les engagements ont été reçus avec une satisfaction modérée par les experts et les ONG.

Il y a cinq ans, à Paris, les pays se sont engagés à lutter pour que l’augmentation de la température moyenne de la planète soit “clairement” inférieure à + 2 ° C, et si possible à + 1,5 ° C, par rapport à l’ère pré-industrielle.

“La Chine a le potentiel pour faire plus. Atteindre un pic de ses émissions avant 2025 (au lieu de 2030) est quelque chose qu’ils devraient envisager”, a expliqué Li Shuo, un expert chinois chez Greenpeace.

L’Inde, pour sa part, ne s’est pas engagée à fixer une date cible pour la neutralité carbone.

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé dans un discours virtuel une réduction des émissions de son pays “à un niveau de près de 26%”.

Cela représente une extension de l’objectif que l’Argentine s’était fixé en 2015, lorsqu’elle a déclaré son intention de réduire ses émissions de 15% d’ici 2030.

Le président chilien Sebastián Piñera a appelé la planète à réduire ses émissions de 45% au cours des dix prochaines années.

Dans une visioconférence de Santiago, Piñera a rappelé le message que les pays en développement ont toujours maintenu: les contributions à l’effort doivent être “déterminées au niveau national, proportionnelles aux capacités et aux responsabilités de chaque pays”.

De son côté, le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a révélé dans un discours visioconférence de Guayaquil (sud-ouest) que son pays déploie des plans d’adaptation au changement climatique et de décarbonisation 2050, sans donner plus de détails sur ces initiatives.

– “‘Nous saluons le retour!” –

Lors de ce sommet virtuel, qui remplace la conférence sur le climat (COP) prévue, qui a été reportée à Glasgow (Écosse) l’année prochaine, la plus grande nouvelle a été le retour tant attendu des États-Unis à la table des négociations.

Le président élu Joe Biden a déclaré dans un communiqué qu ‘”il n’y a pas de temps à perdre”, ce à quoi le président français Emmanuel Macron a répondu en anglais par un “bon retour, bienvenue à la maison!” (bon retour, bienvenue à la maison).

Les négociations climatiques complexes, dans lesquelles tout doit être consensuel jusqu’à l’épuisement, n’ont pratiquement pas avancé depuis le départ de Washington décidé par Donald Trump.

Trump a laissé libre cours à d’autres dirigeants, comme le Brésilien Jair Bolsonaro, pour contester le statu quo sur la question du changement climatique.

Le Brésil et l’Australie n’étaient pas parmi les invités ce samedi, en raison de leurs objectifs jugés insuffisants.

Pour le directeur exécutif de Greenpeace, John Sauven, malgré tout «il y a des raisons d’espérer».

“Avec Donald Trump sorti de la Maison Blanche et une action climatique plus forte de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, nous avons maintenant la capacité de rallier le monde dans un effort massif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre”, at-il souligné. c’est une déclaration.

