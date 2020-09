Le gouvernement demande une session réservée au Parlement pour expliquer l’opération

MADRID, 7 sept. (EUROPA PRESS) –

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé le Paraguay à ouvrir une enquête « impartiale » sur la mort de deux mineurs lors d’une opération militaire la semaine dernière contre l’Armée de guérilla du peuple paraguayen (PPE), avertissant que c’est « un événement très grave ».

Dans un communiqué, le représentant en Amérique du Sud du bureau dirigé par Michelle Bachelet, Jan Jarab, a défendu que > sur ces deux décès, survenus le 2 septembre dans le cadre d’une action de la Task Force conjointe d’État (JTF) contre des membres du PPE.

«Il s’agit d’un événement très grave qui a mis fin à la vie de deux filles que l’État devait protéger, dans le cadre de son obligation de garantir les droits humains de toutes les filles, garçons et adolescents du pays», a déploré Jarab.

Le représentant de l’ONU a profité de l’occasion pour rappeler à l’État paraguayen que «la participation du personnel militaire aux tâches de sécurité intérieure doit se faire dans le plein respect des normes internationales des droits de l’homme, toujours sous le contrôle des autorités civiles et avec les normes les plus élevées. transparence et responsabilité « .

En outre, il a indiqué que son bureau avait reçu des > sur les tentatives de manipulation des preuves de ce qui s’était passé, d’où le fait qu’il était > et en particulier le soi-disant Protocole Minnesota, le Manuel des Nations Unies sur la prévention efficace et les enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires.

En ce sens, il a affirmé que l’enquête devait enquêter sur les responsabilités directes dans l’incident, mais aussi sur tout le niveau hiérarchique impliqué dans l’opération, ainsi que sur la modification éventuelle du lieu des événements.

LE GOUVERNEMENT FERA UN RAPPORT AU CONGRÈS

Précisément, le ministre de la Défense, Bernardino Soto Estagarribia, a rapporté ce lundi que le président du pays, Mario Abdo Benítez, a demandé au Congrès national une séance réservée pour pouvoir offrir les détails de la mort des deux mineurs, de Nationalité argentine et serait apparentée aux dirigeants du PPE.

« L’objectif de la demande adressée au Congrès sera de rendre l’ensemble de la procédure de la Task Force mixte transparente, considérant qu’en tant qu’institution nous n’avons rien à cacher », a déclaré le ministre, selon l’agence de presse d’Etat IP.

De son côté, le président du Congrès, Óscar Salomón, a indiqué dans des déclarations à une station locale que la séance à huis clos sera convoquée ce mercredi à partir de 11 heures.

Le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur, Euclides Acevedo; le procureur général, Sandra Quiñónez; le chef des renseignements de la police, Nimio Cardozo; le coroner Pablo Lemir et le procureur anti-kidnapping, Federico Delfino, ont précisé.

Dans des déclarations au journal « ABC Color », Lemir, qui a réalisé l’autopsie des deux mineurs, a déclaré que tous deux avaient des blessures par balle avec des trajectoires différentes, à la fois de l’avant vers l’arrière et vice versa, ainsi que latérale. Comme il a compté, l’un a eu six coups sûrs et deux autres.