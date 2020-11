Image d’Abdelmonem al-Sharif, membre du comité fondateur de la constitution libyenne, lors d’une conférence de presse pour les représentants participant aux pourparlers libyens dirigés par l’ONU, à Tunis. . / MOHAMED MESSARA

Tunisie, 14 novembre . .- Les près de 75 représentants libyens réunis à Tunis sous les auspices des Nations Unies ont commencé aujourd’hui à discuter du profil des candidats possibles pour diriger le nouveau gouvernement d’unité nationale qui devrait protéger la pacification du pays et la La transition politique vers les élections du 24 décembre 2021 a été convenue vendredi, ont informé Efe de sources proches de la réunion.

Plusieurs des participants ont soulevé des objections à la fois au mécanisme et aux propositions de la chef de la Mission spéciale des Nations Unies pour la Libye (MANUL), Stephanie Williams, qui a annulé ce samedi sa conférence de presse habituelle.

La réunion a été modifiée, de même, par la condition commune fixée à la fois par le Parlement de la ville orientale de Tobrouk, ainsi que par le Conseil supérieur d’État, à Tripoli, et par le Comité constituant, que la rédaction de la Magna Carta soit conclue en premier. et se soumettre à un référendum populaire.

Dans une déclaration commune, les trois agences ont demandé à la MANUL de soutenir le processus constitutionnel et d’aider à ouvrir la voie à la consultation, car sans cette étape “la transition ne répondrait pas aux attentes du peuple libyen”.

Les trois organes ont rappelé que le texte a été rédigé par des experts indépendants et entériné par la Cour suprême, qui établit qu’aucune autorité ne peut annuler les travaux de l’organe constituant élu à l’exception du peuple libyen lui-même.

DIALOGUE POLITIQUE ET MILITAIRE

Le dialogue politique se déroule depuis lundi à Tunis, bien que sans la présence ni du chef du Conseil présidentiel du gouvernement d’accord national tenu par les Nations Unies à Tripoli (GNA), Fayez al Serraj, ni du maréchal Jalifa Hafter, le tuteur non reconnu de l’exécutif. à l’est et homme fort du pays.

En parallèle, le Comité militaire 5 + 5 s’est réuni cette semaine dans la ville libyenne de Syrte, qui siège des responsables militaires des deux gouvernements opposés dans le but de consolider la trêve convenue il y a trois semaines après 18 mois de violents combats.

Le comité a scellé un plan pour accélérer le départ des mercenaires étrangers, déminer les zones de combat, renvoyer les forces dans leurs casernes et rouvrir la route côtière, qui relie les deux principales régions du pays et constitue sa principale artère commerciale. .

RENCONTRE ENTRE LA TURQUIE ET ​​TRIPOLI

Le nouvel effort encouragé par l’ONU a été chaleureusement accueilli par les experts et les responsables libyens en raison de la réticence de la Turquie et de la Russie, les principaux partisans du GNA et de l’exécutif non reconnu à l’est que supervise Hafter.

Bien que Moscou et Ankara aient accepté le cessez-le-feu, ils hésitent à remplir les deux autres conditions établies par le Comité 5 + 5: le départ des milliers de mercenaires étrangers combattant dans le pays et la suspension de tous les accords militaires et économiques. signé avec d’autres États jusqu’à la formation du nouveau gouvernement de transition susmentionné.

En outre, les deux États mènent des négociations bilatérales parallèles en dehors de l’ONU et avec les gouvernements libyens opposés, comme celle tenue ce samedi à Ankara par les ministres turcs de la Défense, Hulusi Akar, et le GNA, Salah El-Din Al-Namroush.

Selon des sources officielles, les deux ministres ont fait le point sur la situation actuelle en Libye et renforcé les accords de collaboration signés pour la formation des milices et leur inclusion dans ce qu’ils entendent être la future armée régulière de Libye.