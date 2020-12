Migrants vénézuéliens en Colombie

Agences Les Nations Unies ont détecté une augmentation du nombre de Vénézuéliens quittant le pays et craignent que, si la tendance persiste, d’ici un an, le seuil de six millions de migrants et de réfugiés soit dépassé., avec jusqu’à 800 000 voyages supplémentaires au cours des douze prochains mois.

L’ONU estime que 5,4 millions de personnes ont quitté le Venezuela jusqu’en novembre, dont 4,6 millions ont débarqué dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. L’envoyé de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour cette crise, Eduardo Stein, prévient que les «flux» ont été réactivés.

Après un “déclin temporaire” dû à la pandémie, dans le cadre de laquelle il y a eu environ 130 000 retours, on estime qu’entre 500 et 700 personnes quittent chaque jour le Venezuela. Stein explique dans une interview à Europa Press que si cette tendance persiste, D’ici fin 2021, il pourrait atteindre 6,2 millions de migrants et de réfugiés, au-dessus des données de la crise syrienne.

Vue d’un groupe de migrants vénézuéliens à Cúcuta, Colombie .

La pandémie de coronavirus s’est traduite par des “restrictions extrêmement dures”, avec des fermetures de frontières qui ont pratiquement paralysé les mouvements et conduit à des situations “d’extrême rareté” entre les migrants et les communautés d’accueil, avec des pertes d’emplois généralisées et même des expulsions forcées.

“La question de la régularisation s’est également aggravée”, Stein souligne, entre autres raisons, parce que l’augmentation des contrôles aux frontières n’a fait qu’augmenter le nombre de migrants qui ont opté pour des passages irréguliers – appelés «sentiers» -, principalement à la frontière avec la Colombie.

Les gens continuent de sortir et, comme le reconnaît l’envoyé international, les données officielles “ne reflètent pas la réalité”, étant donné les itinéraires alternatifs qui sont évidents des deux côtés de la frontière. Selon Stein, il y a une semaine, environ 19000 personnes près de trois postes frontaliers avec la Colombie attendaient de traverser.

Le personnel du HCR dans les zones frontalières a détecté une “augmentation notable” du nombre de personnes arrivant “dans des États extrêmement précaires”, a averti vendredi le porte-parole de l’agence, Babar Baloch, en avertissant qu’ils avaient détecté “des niveaux sans précédents de traumatisme et de désespoir ».

«La plupart d’entre eux se mettent entre les mains de« coyotes »», étant à la merci de groupes qui «font pression sur les jeunes pour qu’ils s’impliquent dans des opérations criminelles ou sur les femmes pour les forcer à entrer dans des réseaux de trafic»Souligne Stein. «La situation se complique à nouveau» dans la région, admet-il.

L’envoyé de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Eduardo Stein

Stein craint également une aggravation de la xénophobie, puisque “la stigmatisation est intensifiée par le manque d’emploi” et “les efforts de relance économique doivent être particulièrement agiles”. Il cite en exemple les propos «extrêmement durs» du Premier ministre de Trinité-et-Tobago, qui a déclaré qu’il ne voulait pas que son pays soit «un camp de concentration».

MOINS DE RETOURS PENDANT LA CRISE ÉLECTORALE

L’instabilité économique dérivée de la pandémie a généré un rebond des retours au Venezuela mais, au moins par des moyens légaux, ce flux «a considérablement diminué». Le représentant de l’OIM et du HCR reconnaît que cela peut être attribué aux récentes tensions politiques, exacerbées par l’appel aux élections législatives du 6 décembre.

À son avis, Des propos comme ceux du numéro deux du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, qui a prévenu que “celui qui ne vote pas, ne mange pas” pourraient aussi influencer. Ces types de déclarations permettent aux gens de penser que “les personnes qui ne pourraient pas prouver qu’elles sont allées voter ce jour-là ne recevraient pas de rations alimentaires via le système de cartes”, Avertit Stein.

Le commandant en second de Chavismo, Diosdado Cabello

Il répond également aux doutes du dictateur Nicolás Maduro sur le nombre de migrants collectés par les Nations Unies, rappelant que les rapports sont basés sur des données officielles issues des passages officiels et auxquelles seuls des “calculs approximatifs” sont ajoutés sur les migrants qui ils recourent à des pas irréguliers.

L’envoyé international, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien vice-président du Guatemala, n’exclut pas que la crise politique au Venezuela puisse continuer à pousser les déplacements, dans la mesure où elle se traduit “par la pénurie de services de base”, tout en louant le rôle de organisations humanitaires travaillant dans le pays pour répondre aux besoins les plus élémentaires.

PLAN DE RÉPONSE POUR 2021

Les agences des Nations Unies ont annoncé jeudi un plan de réponse humanitaire d’une valeur de 1,44 milliard de dollars pour servir les migrants vénézuéliens et les communautés d’accueil en 2021, après une année au cours de laquelle moins de 40% de ces fonds ont été collectés. les fonds nécessaires.

Stein, cependant, détecte à nouveau “une augmentation de l’attention” par rapport à la crise vénézuélienne, il est donc confiant pour les mois à venir. Il reçoit des «manifestations d’intérêt très généreuses» de la communauté internationale, bien que le tournant puisse survenir en juin ou juillet, lorsque la prochaine conférence des donateurs est prévue, cette fois organisée par le Canada.

Avec l’Espagne, «qui connaît très bien l’Amérique latine», le bureau de Stein entretient une «relation permanente». En ce sens, il salue le fait que tant l’Espagne que les autres pays donateurs ont été «extrêmement prudents» lorsqu’il s’agit de séparer les questions humanitaires des politiques tout au long de cette crise, ce qui, selon lui, n’est pas toujours facile.

Le scénario pourrait également changer avec le changement de commandement à la Maison Blanche, où Joe Biden commencera à travailler le 20 janvier. Il y a un «temps d’attente», à défaut de savoir quelle sera la politique exacte que le nouveau président développera vis-à-vis du Venezuela et, en particulier, dans la prise en charge des migrants et des réfugiés.

Par rapport à son travail d’envoyé pour cette urgence, Stein ne travaille avec aucun calendrier, tout comme il ne sait pas quand cela peut se terminer. Son mandat initial a pris fin en mai 2019 et a été successivement prolongé jusqu’au 31 décembre, bien qu’il reconnaisse un «intérêt» à conserver son poste actuel.

(Avec des informations d’Europa Press)

