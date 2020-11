Des manifestants sont capturés par la police lors de manifestations contre le gouvernement du président Alejandro Giammattei le 21 novembre 2020 à Guatemala City (Guatemala). . / Esteban Biba

Nations Unies, 23 novembre . .- L’ONU a confié ce lundi que les autorités guatémaltèques mèneront une enquête impartiale sur ce qui s’est passé lors des manifestations de samedi dernier, dans lesquelles le vice-président du pays, Guillermo Castillo, a dénoncé un «recours excessif à la force de police» contre les manifestants.

“Nous espérons que les autorités mèneront une enquête impartiale et indépendante sur les faits”, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric lors de sa conférence de presse quotidienne.

Dujarric a souligné que “les droits fondamentaux de la liberté d’expression et de réunion pacifique doivent être respectés” et a déclaré que les Nations Unies appellent tous les acteurs à “travailler ensemble” et avec des moyens pacifiques et juridiques pour répondre aux problèmes que connaît le Guatemala.

Les forces de sécurité ont arrêté plus de 30 personnes pour diverses raisons lors des manifestations de samedi, comme l’ont confirmé à la fois le pouvoir judiciaire et le ministère de l’Intérieur (Intérieur).

En outre, les forces de secours ont indiqué qu’au moins 40 personnes avaient été soignées pour des blessures et des dizaines avaient été touchées par des gaz lacrymogènes, sans compter les morts dans les manifestations.

Ce lundi, l’hôpital Roosevelt, le plus grand du Guatemala, a confirmé que deux manifestants avaient perdu un œil en raison de l’impact des gaz lacrymogènes qui auraient été tirés par la Police nationale civile (PNC).

Les incidents ont été enregistrés dans le cadre d’un appel massif à manifester ce samedi contre le président, Alejandro Giammattei, et le Congrès guatémaltèque après l’approbation mercredi dernier du budget de l’Etat pour 2021.

Ce budget a été qualifié d ‘”opaque” par les experts après l’avoir approuvé à l’aube, sans que les 160 députés y aient accès et avec des réductions importantes pour les questions de santé et de droits de l’homme.

La manifestation a été convoquée pendant quelques heures après midi devant le Palais national de la culture, siège du gouvernement situé dans le centre de la ville de Guatemala.

Cependant, quelques minutes auparavant, à environ un kilomètre de là, au Congrès, des centaines d’hommes cagoulés ont pris les locaux du Parlement et incendié plusieurs bureaux jusqu’à ce qu’ils soient expulsés par les forces de sécurité et les pompiers, qui ont éteint le feu.

Les manifestants ont cassé la porte d’entrée du Parlement ainsi que les fenêtres, jetant des torches à l’intérieur et avançant pour détruire les installations.

Les députés n’étaient pas au Congrès et les autorités n’ont pas publié de détails précis sur les dommages causés à la fois par l’incendie et par les manifestants.

Ce lundi, le parquet guatémaltèque a annoncé qu’il allait enquêter sur la possible participation des maras (gangs) à la manifestation devant le Congrès qui a abouti à l’incendie de certains de leurs bureaux, contrairement à la manifestation pacifique massive dans le parc central.