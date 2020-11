Dans l’image, le secrétaire général de l’ONU, Ant nio Guterres. . / Alba Vigaray / Archives

Nations Unies, 20 novembre . .- Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a assuré ce vendredi qu’il faisait pleinement confiance aux institutions des États-Unis et qu’il ne s’inquiétait pas de la tumultueuse période post-électorale dans le pays, où Le président Donald Trump n’a pas reconnu sa défaite.

“Nous sommes convaincus que les institutions américaines résoudront tous les problèmes en suspens et nous ne sommes pas inquiets pour cela”, a déclaré Guterres interrogé lors d’une conférence de presse sur la situation dans le pays où les Nations Unies ont leur siège.

Après sa défaite électorale aux élections du 3 novembre, le président des États-Unis, Donald Trump, tente de renverser les résultats, d’abord devant les tribunaux, et maintenant aussi en faisant pression sur ses alliés dans des États clés.

Quelques jours avant la clôture de la date limite pour que chaque État certifie le vainqueur des élections, et en l’absence de résultats de leur stratégie juridique, Trump et son équipe ont poussé leur campagne à de nouveaux extrêmes pour essayer de modeler la réalité à leur plainte sans preuve que les élections étaient frauduleuses.

Ainsi, ce jeudi, Trump a invité les dirigeants républicains du Congrès de l’État du Michigan, contrôlé par son parti, à le rencontrer à la Maison Blanche ce vendredi, dans une tentative apparente de demander leur coopération pour renverser le résultat dans cet État clé, que Biden a remporté par une large marge d’environ 157 000 voix.

Certains alliés du président l’ont encouragé à persuader les congrès d’État contrôlés par les républicains dans les États où il cherche à contester le résultat, comme le Michigan et la Pennsylvanie, d’ignorer le vote et d’intervenir pour accorder à Trump les délégués de leur territoire dans le Le collège électoral.

Le système du collège électoral implique que quiconque remporte la majorité des bulletins de vote dans un État, même par un vote, prend tous les délégués attribués à ce territoire en fonction de sa population, et dans le cadre de ce schéma, le démocrate Joe Biden a déjà dépassé de loin les 270 électeurs dont il avait besoin pour gagner Trump.