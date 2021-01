15 minutes. Des experts des Nations Unies (ONU) ont exhorté lundi la future administration du président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, à fermer “immédiatement” le centre de détention de la base militaire de Guantanamo Bay, à Cuba. , face au danger encouru par les détenus qui restent dans ces établissements.

Dans un communiqué, un groupe d’experts de l’ONU a déploré que “Guantánamo est un lieu d’arbitraire et d’abus, de torture et de mauvais traitementsDe même, ils ont averti que c’est précisément dans ce centre que «les lois sont suspendues et la justice rejetée».

Comme ils l’ont assuré, les prisonniers qui se trouvent à Guantánamo courent le risque de voir leur santé physique et mentale «sérieusement détériorée». Ceci, comme souffrir de «conditions cruelles et inhumaines» d’incarcération.

Pour l’ONU, la situation des prisonniers s’est considérablement dégradée à la suite de la pandémie de coronavirus. Cela «exacerbe leurs vulnérabilités en matière de santé».

“L’existence de ces installations C’est une honte pour les États-Unis et la communauté internationale dans son ensemble“Cela a été dénoncé par l’organisation, qui a également insisté sur le fait que Guantánamo” aurait dû être fermé il y a longtemps “.

En 2003, il y avait 700 détenus dans le centre. Selon les données de l’ONU, 19 ans plus tard, il y a environ 40 détenus. Cependant, ils ont seulement condamné ou accusé 9 pour la commission de crimes.

Droit international

Les Nations Unies ont réaffirmé que l’existence du centre est “incompatible” avec les obligations des Etats-Unis “en vertu du droit international”. “Il ne faut pas oublier que ces détenus, qui ont été victimes de torture et de traumatismes (…), restent dans les limbes juridiques en dehors du système judiciaire.”

“La détention indéfinie et prolongée d’individus qui n’ont été condamnés pour aucun crime par des autorités judiciaires indépendantes et compétentes est arbitraire et cela constitue une forme de traitement cruelle, inhumaine et dégradante », ont-ils déclaré.

De même, ils ont rappelé à Biden que «les commissions militaires violent les exigences d’impartialité, d’indépendance et de non-discrimination et ne devraient pas être utilisées comme cela a été fait à Guantánamo».

À cet égard, ils ont demandé aux autorités américaines de “traduire en justice les personnes qui restent à Guantánamo“Sinon,” ils devraient être libérés ou expulsés vers leur pays d’origine, dans le respect du principe de non-refoulement “.

“Avec la nouvelle administration sur le point d’être assermentée et à l’approche du 20e anniversaire du 11 septembre, Guantanamo doit être fermée pour toujours”, ont-ils assuré Biden dans leur lettre.

Amnesty International a également statué

Pour sa part, l’organisation non gouvernementale Amnesty International (AI) a appelé Biden à honorer sa promesse de 2009 de fermer la prison de Guantánamo.

L’ONG a souligné, dans un nouveau rapport, les violations qui ont été commises contre les prisonniers. Par exemple, le manque de soins médicaux adéquats et l’absence de procès assortis de garanties d’une procédure régulière. Il a également précisé que les transferts étaient paralysés. Cette dernière concernait des personnes dont la libération était autorisée.

En ce sens, ils ont déclaré que les 3 derniers locataires de la Maison Blanche ont plaidé au cours des 20 dernières années pour des choses différentes. «Localisez un centre de détention et remplissez-le», sous George W. Bush; “revoir les arrestations et fermer les prisons”, avec Barack Obama; et “la garder ouverte et la préparer à recevoir plus de détenus”, avec Donald Trump. Mais le “fantôme du droit humanitaire” n’a pas été abordé.

Biden a déclaré, lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2009, alors qu’il était vice-président, que “les droits des personnes traduites en justice seront respectés et les installations de Guantanamo Bay seront fermées“.” Douze ans plus tard, alors qu’il se prépare à entrer à la Maison Blanche en tant que président, il a l’opportunité de concrétiser ces propos. Vous devez en profiter », dit-il.

À cet égard, l’organisation a souligné qu ‘”une nouvelle urgence et une nouvelle énergie sont nécessaires, accompagnées d’un véritable engagement en faveur de la vérité, de la responsabilité et de l’indemnisation, ainsi que de la reconnaissance que cette question ne devrait pas continuer à s’éterniser”. .

9/11

Les arrestations à Guantanamo ont commencé en 2001 dans le contexte de la «guerre contre le terrorisme» après les attentats du 11 septembre. “Les protections des droits de l’homme ont été contournées dans la recherche d’informations collectant des renseignements“.

«Des crimes de droit international, tels que la torture et les disparitions forcées, ont été commis contre des détenus, délibérément tenus hors de portée des poursuites judiciaires dans des installations secrètes gérées par la CIA dans d’autres pays ou dans la base navale américaine à Cuba», projection.

D’autre part, il a réaffirmé que “les tribunaux militaires ne devraient pas avoir compétence pour juger des civils”. En fait, il a ajouté que «les commissions militaires sont discriminatoires». “Le programme de torture et de disparitions forcées de la CIA était réservé aux étrangers“.” Un citoyen américain, même accusé des mêmes crimes, ne peut être jugé par ces tribunaux. “

AI a reconnu que Biden “aura une assiette pleine” en raison des “nombreux problèmes sociaux, environnementaux et de justice urgents” auxquels il sera confronté à son arrivée à la présidence. Cependant, “il ne sera pas tellement encombré qu’il ne sera pas en mesure de hiérarchiser et de fermer les centres de détention de Guantanamo“.

“Il ne s’agit pas seulement des 40 personnes qui sont toujours détenues à Guantánamo, mais aussi des crimes de droit international commis au cours de ces 19 années et de l’absence permanente de responsabilité pour ces crimes.” Cela a été commenté par Daphne Eviatar, directrice du programme Security with Human Rights d’AI aux États-Unis.

Eviatar a déclaré que répondre à cette situation et fermer les installations de Guantánamo “a également à voir avec l’avenir”. “Cette année marque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre et de la lutte pour une justice durable.”

“Coûts des décisions illégales”

De cette manière, Amnesty International a déclaré que “les autorités américaines doivent reconnaître qu’elles ont pris des décisions pour donner la priorité à la collecte de données de renseignement par rapport à la justice pénale”. En plus de des violations des droits humains ont été commises au cours de ce processus.

«Le gouvernement, et non les détenus, doit accepter les coûts de ces décisions illégales. Maintenant, ils doivent utiliser toutes les mesures nécessaires au niveau exécutif et à d’autres niveaux pour corriger les erreurs dont ils sont responsables et le faire illégalement.“il ajouta.

Par conséquent, il a demandé à Biden “immédiatement” après son arrivée à la Maison Blanche de publier un décret pour la fermeture de Guantánamo. Il s’engage même à «régler intégralement les cas de chacun des détenus par leur transfert et leur libération». “Sans grands retards et conformément au droit international.”

“Au cas où il y aurait suffisamment de preuves en droit international pour juger les crimes internationaux, cela doit se faire par voie judiciaire devant les tribunaux fédéraux et sans recourir à la peine de mort”, a-t-il souligné. Il a également souligné que “les procédures mises en place doivent tenir compte de la période de détention, de torture, de mauvais traitements et autres violations des droits de l’homme auxquelles le détenu a été soumis”.

Juger les responsables

L’ONG a exigé de Biden que son administration s’engage à publier le rapport de la commission spéciale du Sénat sur le renseignement “rapidement”. Il en va de même pour le programme de détention et d’interrogatoire de la CIA. En plus de “reconnaissent que la torture et les disparitions forcées sont de longs crimes au regard du droit international“et les responsables sont traduits en justice.

Dans ce contexte, il a demandé au Congrès de révoquer le cadre juridique qui permet aux civils d’être jugés devant des tribunaux militaires et l’autorisation d’utiliser la force militaire approuvée en 2001. Aussi, l’approbation d’un paquet fiscal pour faciliter la “fermeture rapide” de Guantánamo.

Amnesty International a également demandé au Congrès américain de “supprimer les restrictions existantes sur le transfert des détenus de Guantánamo vers les États-Unis ou des pays tiers où leurs droits seront protégés”. “Appliquer un programme de législation nationale et de ratifications internationales pour renforcer la relation des États-Unis avec le droit humanitaire“.

Enfin, il a demandé au ministère de la Justice de ne pas s’opposer à l’habeas corpus déposé par les détenus de Guantánamo. Il a exigé que le Pentagone “autorise les visites”, y compris celles des rapporteurs des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). De plus, cela «facilite» les transferts de prisonniers.

«Ce sont des arrestations qui, depuis des années, sont indiscutablement liées à la conduite illégale du gouvernement à plusieurs niveaux», a expliqué Eviatar. Plus précisément, «transferts secrets, interrogatoires au secret, gavage forcé en cas de grève de la faim, disparition forcée et absence totale de procédure régulière».