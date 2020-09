. / EPA / Eskinder Debebe / UN Photo

Nations Unies, 21 septembre (.) .- L’ONU a commémoré son 75e anniversaire ce lundi avec un sommet international très terni par le coronavirus et à un moment de graves troubles pour l’organisation, fragilisée par des politiques unilatérales et avec des difficultés à répondre à la pandémie ou la crise climatique.

Ce qui devait être une grande fête, avec des dirigeants du monde entier réunis à New York, a finalement été laissé dans une succession de courts discours vidéo précédemment enregistrés par un peu plus d’une centaine de chefs d’État et de gouvernement et plusieurs dizaines ministres.

Parmi eux, il n’y avait pas finalement le président américain, Donald Trump, qui allait ouvrir les discours au nom du pays hôte, mais qui n’a finalement pas envoyé son message et a délégué un diplomate de rang inférieur.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a été entendu, entre autres; le Turc, Recep Tayyip Erdogan; les Français, Emmanuel Macron; le roi d’Espagne, Felipe VI; ou de nombreux présidents latino-américains.

Le ton général était une approbation du multilatéralisme que l’organisation incarne, mais avec peu d’idées concrètes sur la façon d’agir dans un monde dans lequel, comme la réponse au COVID-19 l’a montré, ce qui prévaut encore, ce sont des politiques à grande échelle. nationale.

Cette volonté de coopérer, mais sans grande spécificité, s’est également manifestée dans la déclaration officielle du 75e anniversaire de l’ONU adoptée ce lundi par les 193 Etats membres.

DÉFICIT MULTILATÉRALISME

« Aujourd’hui, nous avons un surplus de problèmes multilatéraux et un déficit de solutions multilatérales », a averti le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son discours, affirmant que, dans un monde de plus en plus interconnecté, une coopération accrue entre les nations est essentielle.

« Personne ne veut d’un gouvernement mondial, mais nous devons travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale », a insisté Guterres dans un message destiné à ceux qui voient derrière les Nations Unies une tentative d’imposer des politiques mondialistes aux pays.

Le diplomate portugais a confirmé les réalisations de l’ONU au cours de ses 75 ans d’histoire, au cours desquels la plus longue période de l’histoire moderne a été vécue «sans confrontation militaire entre grandes puissances», mais a également reconnu qu’il reste beaucoup à faire.

Parmi les grands défis d’aujourd’hui, il a souligné l’inégalité entre les sexes, le changement climatique, la perte de biodiversité, l’augmentation de la pauvreté, la montée de la haine, l’escalade des tensions géopolitiques, la menace que les armes nucléaires ou les armes nucléaires continuent de poser. problèmes posés par certaines nouvelles technologies.

UN SOMMET MARQUÉ PAR LA PANDÉMIE

La pandémie de coronavirus, cependant, a été le problème qui a marqué le sommet et pas seulement pour avoir forcé un nouveau format, avec un diplomate de chaque pays dans la salle de l’Assemblée générale et les dirigeants s’exprimant dans des vidéos préenregistrées de leurs capitales.

Avec un nombre officiel de décès approchant le million à l’échelle mondiale, le COVID-19 a également dicté le contenu de nombreuses interventions, ce qui a mis en évidence comment la maladie va au-delà de l’urgence sanitaire et représente une crise pour le système multilatéral.

« L’attaque soudaine du COVID-19 est un grand test pour le monde entier. L’humanité est entrée dans une nouvelle ère d’interdépendance, avec des pays partageant des intérêts étroitement liés et leur avenir étroitement lié », a déclaré le président chinois Xi Jinping. .

Selon Xi, « le monde est maintenant confronté à un nouveau point de départ historique » et les gouvernements doivent parier sur la collaboration pour le bien commun, c’est pourquoi – dans une attaque évidente contre les États-Unis – il a attaqué la « mentalité de la guerre froide » et contre ceux qui cherchent à être «le pouvoir hégémonique, le voyou ou le chef du monde».

Le roi d’Espagne a soutenu que face à la crise actuelle, « plus d’ONU et plus de nations unies » sont nécessaires.

Macron, dans le même esprit, a préconisé moins de mots et plus d’action, appelant à un «multilatéralisme des faits».

«À l’heure où la pandémie nourrit la peur de l’aggravation, le récit de l’impuissance collective, je veux le dire très clairement: face à l’urgence sanitaire, face au défi climatique, face à la dégradation des droits, c’est ici et maintenant que il faut agir », a déclaré le chef de l’Elysée.

AMERIQUE LATINE DEMANDE LA SOLIDARITE

Les dirigeants latino-américains parient également sur ce renforcement du multilatéralisme et, dans de nombreux cas, revendiquent surtout la solidarité avec les populations les plus vulnérables en cette période de crise.

« Nous devons être fraternels, nous entraider. Maintenant que tous les peuples sont confrontés à cette pandémie de COVID-19, nous devons être très solidaires. Vive la fraternité universelle! », A déclaré le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

Certains, comme le président du Pérou, Martín Vizcarra, avaient des demandes spécifiques, par exemple que le futur vaccin et les traitements contre le virus soient reconnus comme «bien public mondial».

D’autres, comme le Vénézuélien, Nicolás Maduro, ont dénoncé les « attaques, agressions et insultes » à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en référence aux mesures américaines contre cet organisme, et ont appelé à une « plus grande union de l’humanité « .

« La solution est à notre portée. Un problème mondial nécessite des solutions mondiales, donc ce n’est que grâce au multilatéralisme, à la coopération internationale et à la gouvernance mondiale que nous pourrons atténuer les graves conséquences de cette pandémie et ainsi construire une planète meilleure », a-t-il résumé le président de la Colombie, Iván Duque.

Mario Villar