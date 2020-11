17/11/2020 Looks et coupes de cheveux idéales pour tous les types de boucles. MADRID, 17 ANS (CHANCE) Fini de passer des heures et des heures à lisser nos cheveux avec le sèche-cheveux ou le fer à lisser. Les personnes aux cheveux ondulés ont de la chance, car les boucles sont devenues une tendance cette année et elles continueront de le faire, avec de nouvelles coupes et possibilités, en 2021. Si vous faites toujours partie de ceux qui apprivoisent vos boucles, prenez notez nos conseils et vous ne recommencerez plus! Et c’est que les looks bouclés présentent toujours une image fraîche, puissante et puissante et il est maintenant temps d’en tirer le meilleur parti, non seulement avec les coupes, mais aussi avec des soins qui rehaussent sa beauté. EUROPE ESPAGNE POLITIQUE SOCIEDAD CABELLO EXPERIENCE

Fini de passer des heures et des heures à lisser nos crinières avec le sèche-cheveux ou le fer à lisser. Les personnes aux cheveux ondulés ont de la chance, car les boucles sont devenues une tendance cette année et elles continueront de le faire, avec de nouvelles coupes et possibilités, en 2021. Si vous faites toujours partie de ceux qui apprivoisent vos boucles, prenez notez nos conseils et vous ne recommencerez plus! Et c’est que les looks bouclés présentent toujours une image fraîche, puissante et puissante et il est maintenant temps d’en tirer le meilleur parti, non seulement avec les coupes, mais aussi avec des soins qui rehaussent sa beauté.

Il existe de nombreux types de boucles, et leur forme est conditionnée par ce que le follicule prend sur le cuir chevelu, et plus il est ovale ou plat, plus les cheveux deviennent bouclés. “La clé pour les rendre beaux et élastiques est l’hydratation et la nutrition. Les masques et sérums ou crèmes pour les boucles sont la solution”, explique le coiffeur Rafael Bueno, de Malaga.

Les boucles courtes se portent avec une forme arrondie qui rappelle très bien les coupes des années 70. “Les boucles soulignent encore plus leur volume avec ces coupes rondes auxquelles on peut ajouter une frange. Elle est idéale pour les boucles très marquées, même au port Bref, ils ne sont pas étirés par l’action du poids et le résultat est encore plus seventies », explique Raquel Saiz de Salón Blue.

Après des années où court était synonyme d’ennui, les boucles explorent leurs différents contours, surtout avec des looks plus courts, beaucoup plus marqués que des droites pour rendre le jeu géométrique plus évident. “L’une des formes étoiles pour porter des boucles courtes est les contours triangulaires, avec lesquels le volume reste sur le dessus et les côtés et n’est jamais clair. Un look très années 80 et aussi très facile à porter”, explique M. ª José Llata

Si vous n’êtes pas très convaincu du short, mais pas non plus des longs, le bob est la meilleure option car il combine toutes les options de cheveux mi-longs ou longs et favorise beaucoup plus le visage. “Les bobs bouclés sont parfaits pour tous les visages. Si vous voulez des options plus audacieuses et que votre boucle est ouverte, un bob sous l’oreille peut être votre coupe parfaite. Si vous avez une boucle plus serrée, alors un bob de la longueur du menton ou même un lob, vous aurez l’air très bien », conseille Gonzalo Zarauza.

Shaggys de toutes les longueurs. Les couches sont également de retour, apportant mouvement et fraîcheur. C’est pourquoi les shaggys sont l’une des coupes vedettes pour les cheveux bouclés. “Cette coupe est devenue la préférée des célébrités aux cheveux bouclés et, bien que dans la plupart des cas elle soit portée par les épaules, elle peut également être faite avec des cheveux plus longs. Les couches empêchent le poids d’étirer la boucle et ils contribuent à donner aux cheveux un aspect vital et volumineux », recommande Manuel Mon.

Celles rassemblées dans les crinières bouclées ont toujours un résultat spécial, les brins lâches recréent parfaitement l’effet désordonné ou échevelé qui peut être aussi romantique que frais. “Avec des crinières bouclées, vous pouvez faire des chignons qui avec d’autres types de cheveux sont plus difficiles à réaliser. L’un de mes préférés est une queue de cheval basse qui est serrée sur la tête, avec une boucle et un volume très abondants dans la partie qui C’est le contraste des textures et des volumes qui le rend si sophistiqué », propose Felicitas Ordás.