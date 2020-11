PHOTO DE FICHIER. Le soleil se couche sur un champ pétrolifère à Midland. REUTERS / Nick Oxford

Par Alex Lawler

LONDRES, 11 novembre (.) – La demande mondiale de pétrole se rétablira plus lentement que prévu en 2021 en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, a annoncé mercredi l’OPEP, dans un revers aux efforts du groupe et de ses alliés pour soutenir les prix du pétrole. prix du carburant sur le marché international.

La demande mondiale augmentera de 6,25 millions de barils par jour (b / j) l’année prochaine, à 96,26 millions de b / j, a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dans un rapport mensuel. La nouvelle prévision de croissance est inférieure de 300 000 b / j à ce qui était attendu il y a un mois.

L’affaiblissement de la reprise de la demande pourrait soutenir un plan de l’OPEP et de ses alliés dirigés par la Russie – un groupe connu sous le nom d’OPEP + – visant à retarder une poussée de production de brut prévue pour 2021.

Il s’agit du dernier rapport avant la réunion d’un comité consultatif de l’OPEP + la semaine prochaine et le groupe se réunit pour définir sa politique d’approvisionnement entre le 30 novembre et le 1er décembre.

“La reprise de la demande de pétrole sera gravement entravée et le lent rebond des transports et de la consommation de carburant industriel est désormais censé durer jusqu’à la mi-2021”, a déclaré l’OPEP dans le rapport.

Le prix du pétrole a grimpé cette semaine et a atteint un sommet de plus de deux mois mercredi, au-dessus de 45 dollars le baril, après que les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont déclaré que leur vaccin COVID-19 était efficace à plus de 90% dans prévenir la contagion, selon les premiers résultats d’un essai à grande échelle.

L’OPEP a déclaré qu ‘”un vaccin efficace et largement distribuable” ne pourrait soutenir l’économie qu’au premier semestre 2021, bien que cette situation ne soit pas actuellement prise en compte pour le scénario de référence.

Afin de faire face à l’effondrement de la demande, l’OPEP + a accepté une réduction sans précédent de l’offre de 9,7 millions de b / j à partir du 1er mai, soit environ 10% de la consommation mondiale de pétrole. La réduction de l’offre s’est modérée à 7,7 millions de b / j en août.

(Édité en espagnol par Javier Leira)