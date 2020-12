Les travailleurs de l’usine Pfizer préparent la première expédition de doses du vaccin contre le coronavirus

Après que le vaccin a été autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis vendredi dernier, L’usine Pfizer de Kalamazoo, dans le Michigan, a lancé aujourd’hui l’opération pour réaliser la distribution le plus rapidement possible. L’opération a la collaboration du gouvernement fédéral et des opérateurs de courrier tels que Fedex et UPS, ainsi que des autorités sanitaires des États, qui seront responsables de l’administration finale du vaccin et de la détermination des quantités de doses nécessaires.

Les opérateurs travaillent dans l’usine de fabrication de Pfizer Global Supply Kalamazoo à Portage, Michigan Comme cela a été discuté pendant des mois, la grande complication sera de maintenir les doses inférieures à 70 degrés Celsius en dessous de zéro dont il a besoin pour être en bon état.

«Nous prévoyons que 145 sites dans tous les États recevront le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 derniers sites mercredi, achevant la livraison initiale des commandes Pfizer pour le vaccin», a déclaré le général Gustave Perna, Chef des opérations de l’initiative de vaccination du gouvernement fédéral Operation Warp Speed.

Les doses voyagent également dans des conteneurs réfrigérés spécialement conçus pour le stockage des fournitures médicales.

La première étape envisage la vaccination d’environ trois millions de personnes.

“La science gagnera”, la phrase de motivation qui est lue dans divers secteurs de l’usine Pfizer

Perna a dit que d’ici la fin décembre, ils prévoient de distribuer 40 millions de doses dans tout le pays, qui seront attribués aux États en fonction de leurs besoins pour servir les groupes prioritaires désignés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Vendredi, la FDA a approuvé le vaccin et le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a voté à l’unanimité hier pour le recommander aux personnes de 16 ans et plus. Maintenant, le directeur du CDC, Robert Redfield, doit accepter la recommandation de l’ACIP concernant la vaccination au feu vert.

Les conseillers ont basé la recommandation d’aujourd’hui sur les preuves scientifiques à l’appui du vaccin, y compris les données d’une étude clinique de phase 3 annoncée le mois dernier et publiée dans le New England Journal of Medicine le 10 décembre 2020, ainsi que le Orientations provisoires du CDC le 1er décembre concernant l’attribution des doses initiales du vaccin.

L’évaluation débutera le lundi 14 décembre

«La recommandation marque une étape capitale dans ce voyage historique et le début d’un autre, alors que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain, d’autres sociétés de vaccins et nos nombreux partenaires pour mettre en œuvre le plus grand programme de vaccination de masse de notre histoire. nation. Collectivement, nous visons à vacciner des centaines de millions d’Américains d’ici la fin de 2021 », a déclaré Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer. «Avec les vaccinations sur le point de commencer cette semaine, je suis très fier de ce que nous avons accompli collectivement au cours des neuf derniers mois. J’attends maintenant avec impatience le jour où cette pandémie dévastatrice et mortelle sera enfin derrière nous », a-t-il ajouté.

Les doses sont chargées dans des camions frigorifiques et transportées directement dans les avions qui les transporteront à travers le pays. L’ensemble du processus a été documenté

“Nous avons lancé notre projet de développement d’un vaccin COVID-19 potentiel en janvier parce que nous estimions que nous avions le devoir de tirer parti de nos technologies d’ARNm et de nos compétences en développement rapide de vaccins pour aider à lutter contre la pandémie”, a déclaré Ugur Sahin, PDG. et co-fondateur de BioNTech. «Nous avons le plus grand respect pour tous les travailleurs de la santé et les personnes qui travaillent jour et nuit dans les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux. Ils ont pris soin de tant de personnes qui avaient besoin d’aide. Maintenant, nous sommes honorés de pouvoir les soutenir en leur fournissant ce vaccin. “

Excitation à l’usine Pfizer de Kalamazoo lors des préparatifs de la première expédition

La présidente de l’American Medical Association, Susan Bailey, a déclaré samedi dans un communiqué que le plus grand obstacle au vaccin est la volonté des gens de se faire vacciner. «Pour être clair, ces vaccins réduiront les décès et les maladies graves. Ils ont été rigoureusement évalués, et si nous sommes suffisamment nombreux à retrousser nos manches et à se faire vacciner, nous pourrons éventuellement revenir à la normale. “, m’a dit.

Les conseillers des CDC ont recommandé que les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers à recevoir l’injection.

Les sociétés FedEx et UPS seront les principales responsables de l’organisation des camions qui achemineront les doses des aéroports à leurs destinations finales.

Le vaccin arrive à un moment où les États-Unis enregistrent quotidiennement un nombre record de cas et de décès. le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens au cours de la semaine écoulée était de 210 764, un autre record de pandémie, selon les données de Johns Hopkins.

D’ici la fin décembre, ils espèrent distribuer 40 millions de doses dans tout le pays Les voisins du Michigan applaudissent les camions de vaccins quittant l’usine Pfizer

Voici comment fonctionne le développement de Pfizer

La formule à administrer est basée sur la technologie de l’ARN messager, qui contient des instructions ADN permettant aux cellules du corps humain de générer certaines protéines protectrices. L’efficacité de 95% contre le virus SRAS-CoV-2 a été obtenue sept jours après la deuxième dose de vaccin et 28 jours après la première. En raison du début récent des études, il n’est pas possible de savoir combien de temps dure l’immunité.

Photos: . et .

