L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui. . / David Aguilar / Archives

Séville, 22 janvier . .- L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui a affirmé ce vendredi que Cadix, son rival samedi au stade Ramón Sánchez Pizjuán, est “une bonne équipe capable de concourir sachant ce qu’elle a que faire avec et sans le ballon »car il a« des joueurs parfaitement choisis pour le système dont ils disposent ».

Lopetegui, lors de son apparition dans la presse après l’entraînement, a déclaré qu’Álvaro Cervera était “une équipe parfaitement construite” et la considérait comme “l’un des rivaux les plus complexes et les plus difficiles à vaincre en Liga”, raison pour laquelle il ne voulait pas commenter les vicissitudes de la marché comme la vente imminente de Carlos Fernández à la Real Sociedad ou la possible signature de l’Argentin Papu Gómez.

“Je suis concentré sur le match de demain, la seule chose qui entre dans mes projets est Cadix. Je n’ai toujours pas de nouvelles des départs. Quand il y en aura, nous commenterons n’importe quoi mais nous n’allons pas anticiper”, a déclaré l’entraîneur du Gipuzkoan.

Lopetegui, qui a regretté les pertes d’Óscar Rodríguez, blessé, et Diego Carlos, positif pour le covid-19, a déclaré: “J’espère qu’ils pourront revenir le plus tôt possible”.

Pour cette raison, il a exhorté les réservistes de son équipe à “toujours être avec l’alarme réglée car à tout moment ça sonne. Tout le monde est important”, a également le défenseur néerlandais Karim Rekik, avec qui il a à peine eu en Liga.

Le défenseur international, cependant, “peut jouer à tout moment si les circonstances se présentent”, car il est un footballeur polyvalent qui agit “en tant qu’ailier, en tant que défenseur central, sur une ligne de trois ou sur une ligne de quatre” et est l’un des footballeurs appropriés pour couvrir l’absence de Diego Carlos.

L’entraîneur de Séville attend avec impatience le tirage au sort du huitième de la Copa del Rey, un tournoi dans lequel “la surprise est qu’il est surprenant que certaines équipes importantes soient éliminées”, car “après un match, tous les rivaux peuvent s’affronter parce que les forces sont ils correspondent beaucoup. “

Lopetegui a également remercié le milieu de terrain allemand du Real Madrid Toni Kroos pour les paroles aimables qu’il lui a adressées, étant donné que “cela fait longtemps, deux ans”, depuis qu’il l’avait sous ses ordres, “son opinion et ses détails sont à apprécier”.