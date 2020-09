Photo: Présidence du Mexique.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a assuré ce mardi lors de sa conférence de presse qu’il était insensé d’essayer de «convaincre» les conservateurs et les «intellectuels organiques» que son gouvernement «met en pratique une vraie démocratie», ce sont eux qui ont bénéficié du régime de corruption.

« Cela n’a aucun sens de dire que nous sommes contraires à ce qu’ils ont fait, En maintenant un système autoritaire, nous mettons en pratique une véritable démocratie.

Mais imaginez, convaincre tant de personnes qui ont été favorisées par le régime de corruption et d’injustice. Comment vais-je convaincre les intellectuels organiques? C’est-à-dire qu’ils vont dire que nous retournons à la dictature parfaite, c’est ce que dit Krauze « a déclaré le président mexicain.

Critiqué que

López Obrador a expliqué qu’Enrique Krauze, historien, essayiste et homme d’affaires mexicain, est très en colère parce que son gouvernement a retiré la subvention que ses entreprises avaient dans les gouvernements précédents, car il a assuré que plus de huit mille exemplaires de son magazine étaient achetés chaque mois, en plus d’avoir des contrats pour des « services de toutes sortes »

«Pourquoi Krauze soulève-t-il cela? Eh bien, parce qu’il était contre le vrai changement, il m’a appelé « le Messie Tropical ». Et maintenant il est très en colère parce que son magazine a été subventionné par le gouvernement, ils ont acheté environ huit mille magazines, qui s’appelle le magazine Letras Libres, tous les mois, entre autres, ils achetaient des livres, des services en tout genre, une maison d’édition très prospère « , a déclaré López Obrador.

Le président mexicain a demandé au Porte-parole de la présidence, Jesús Ramírez Cuevas, montrent la documentation du pistage des éditeurs qui a été accordée dans les administrations précédentes aux médias, en particulier à Krauze.

Photo: Présidence du Mexique

« Et je parle de Krauze parce qu’il appartient aux intellectuels organiques, par exemple, à certains gouverneurs. Il a même dit que le gouverneur de Jalisco était un libéral, également de Jalisco, ce qui se passe, c’est que je ne me souviens plus du nom.

Mariano Otero, oui, il l’a comparé à Mariano Otero, parce qu’il faisait face au président, parce qu’il faisait face à la fédération. Alors, maintenant vous allez voir pourquoi ces expressions.

Voyons voir, n’aurons-nous pas ce qu’ils ont reçu là-bas? Mettons-le. Je veux dire, sinon, nous nous comprenons, c’est-à-dire combien ils ont reçu « , a demandé le président au porte-parole.

PHOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

« Ils suivent 12 ans de publicité, en l’occurrence les revenus que le magazine Nexos a perçus, il y a aussi le magazine Lettres gratuites et la société Clío dirigée par Enrique Krauze, qui a également reçu d’autres types de contrats.

Donc dans 12 ans, de 2006 à 2018 le magazine Lien il avait des revenus publicitaires, uniquement de la publicité, pour 87 millions de pesos; cependant, ses revenus généraux au cours de ces 12 années ont totalisé 140 millions, car il existe d’autres types de contrats en plus de la publicité, comme celui que nous verrons plus loin, dans le tableau suivant.

Ici, nous voyons le type de contrats, ce n’est que des dernières années. Par exemple, le ministère de la Culture a contracté en 2018 sept mille abonnements et fournitures au magazine Lien pour trois millions 800 mille.

Photo: Présidence du Mexique

Il y a donc plusieurs contrats pour chaque édition du magazine, qu’il a reçu pour sept mille abonnements, qui tout au long de chaque numéro de Nexos tout au long de 2018 a reçu l’achat de cette édition, de sept mille exemplaires.

C’est cohérent en 2017, 2016, 15, 14, dans le 13, bref, en 2012, 11 et 10, et si on remonte plus loin en 2006 ″, Ramírez Cuevas exposé.

López Obrador a dit que pour lui, c’est un « cachet de fierté » que les choses soient clarifiées, car avant les gens n’étaient pas au courant de beaucoup de choses et il y avait une simulation. « C’était très similaire au Porfiriato. »

« Donc, cela arrive, mais c’est normal et c’est un signe de fierté que les choses soient clarifiées, parce qu’en ce sens le régime précédent, dans cela et dans un autre, il était très similaire au Porfiriato, il était beaucoup simulé, tout était apparence, les gens ignoraient beaucoup de choses, de quoi nous parlons.

Si nous demandons aux gens: saviez-vous qu’il existe un intellectuel nommé Enrique Krauze ou un autre intellectuel dont le nom est Héctor Aguilar Camín et que chacun d’eux a des groupes qui reçoivent un soutien ou ont reçu un soutien spécial, et des magazines que le gouvernement leur a achetés, des abonnements, des millions de pesos et qui ont toujours justifié ou gardé le silence lorsque des vols étaient commis au trésor public et non ont-ils parlé de l’appauvrissement des gens et de la façon dont quelques-uns sont devenus immensément riches?

Alors, les gens ne le savaient pas, maintenant c’est pourquoi j’arrête … C’est de l’enseignement et que tout le monde est à la bonne place, et ne faisons pas semblant, ne trichons pas, mettons l’hypocrisie de côté », a souligné le président mexicain.

Photo: Présidence du Mexique

Le président mexicain a également diffusé le prêt que Nacional Financiera a accordé au journal «El Financiero», pour un montant de 100 millions de dollars.

«Récemment, j’ai été surpris, je suis le président du pays, j’ai lu la déclaration de M. Lozoya et il y a une partie où il dit que par instructions d’en haut, ils accordent un prêt de 100 millions de dollars à un journal.

Pour un journal, il est dans la déclaration de M. Lozoya. Je vais le dire, parce que c’est dans la déclaration, c’est public, au Financier. La banque de développement, qui est une banque publique, accorde un prêt au Financier de 100 millions de dollars.

Photo: Présidence du Mexique

Je n’y croyais pas et j’ai parlé avec le directeur de Nacional Financiera. Je lui dis: Veuillez voir dans les archives si cela est vrai, ce que dit M. Lozoya. Eh bien, qu’en pensez-vous? Oui, c’est un prêt de 100 millions de dollars, c’est 2 200, 2 400 millions de pesos. Donc, si le président ne savait pas ce que la majorité des Mexicains vont savoir, c’est pourquoi la transparence est très importante », a-t-il déclaré.

López Obrador a assuré que l’on comprend alors pourquoi certains médias sont en colère.

« Et bien, c’est ainsi que vous comprenez à quel point les médias conventionnels sont en colère, je l’ai dit ici aussi, à quelques exceptions près, les organisations non gouvernementales qui ont reçu de l’argent, les soi-disant organisations sociales indépendantes, mais si cela ne s’arrête pas, si nous ne mettons pas fin à ces pratiques, alors le pays continue de sombrer », a conclu le président mexicain.

