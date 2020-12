Au centre, le président Andrés Manuel López Obrador, accompagné du secrétaire à la Défense nationale, Luis Cresencio Sandoval (à gauche) et de l’amiral secrétaire José Rafael Ojeda Durán (Photo: Présidence du Mexique)

«L’arrestation en octobre aux États-Unis de l’ancien Ministre de la défense du Mexique, Salvador Cienfuegos (accusé de trafic de drogue et de blanchiment d’argent), a déclenché la colère des hauts responsables militaires mexicains, qui considéraient cette action comme une humiliation et une violation de la souveraineté du pays. Le journal américain Wall Street Journal résume ainsi les carrefours que le gouvernement de Andrés Manuel López Obrador et celle de son homologue, Donald Trump.

Depuis le 15 octobre dernier, lorsque l’ancien chef militaire a été appréhendé sous le gouvernement de Enrique Peña Nieto (2012-2018), à Los Angeles, Californie, Le Mexique a lancé une croisade diplomatique – Sans précédent – pour ramener le général. Le 6 novembre, jour de la première audition aux États-Unis de Cienfuegos Zepeda, le parquet mexicain aurait reçu dans ses bureaux l’enquête complète que la DEA avait accumulée contre l’ancien fonctionnaire.

Avant la seconde, les deux administrations ont annoncé l’accord entre leurs procureurs respectifs: Cienfuegos retournerait au Mexique sans frais.

Cienfuegos faisait l’objet d’une enquête de la DEA depuis une décennie; Cependant, le ministère mexicain des Affaires étrangères n’a été informé de l’opération que le jour de la capture.

Le Wall Street Journal affirme que “l’arrestation a suscité des passions nationalistes anti-américaines dans l’armée”. Les graves accusations portées contre Cienfuegos – indiquées pour aider à une scission du Beltran Leyva-, au-delà de l’érosion du terme de six ans et du chiffre Petit-fils de Peña, signifiait une torpille pour la crédibilité de l’armée mexicaine, qui est devenue l’un des piliers fondamentaux du gouvernement actuel.

“López Obrador et d’autres responsables craignaient que l’échec du Mexique à arrêter l’arrestation du général Cienfuegos ne crée des tensions avec l’armée et entrave la capacité du gouvernement à respecter les priorités du président.», Cite le journal conservateur.

Le WSJ mentionne que Jésus Ramirez, le porte-parole de López Obrador, a confirmé la version du mécontentement des officiers de l’armée, mais a nié avoir fait pression sur le gouvernement. “López Obrador a déclaré que l’action du gouvernement visait le respect de l’État mexicain et de sa souveraineté”, détaille-t-il dans l’article Le président mexicain a fait pression pour la libération du général arrêté aux États-Unis.

De nombreux analystes et anciens membres de l’armée sont sceptiques quant au fait que Cienfuegos mettra les pieds dans une salle d’audience au Mexique, en raison du rôle joué par les militaires dans le gouvernement de López Obrador. “Le procureur mexicain, Alejandro Gertz Manero ira de l’avant avec le prétexte d’enquêter sur Cienfuegos, mais rien n’en sortira parce qu’il est intouchable”, déclare Gladys McCormick, professeur à l’université de Syracuse, citée par le Wall Street Journal.

Au Mexique, l’armée constitue l’essentiel des nouveaux garde national, l’organisme de sécurité controversé créé par le gouvernement actuel, pour faire face à l’insécurité et à la violence dans le pays. Récemment, la puissance de l’armée s’est étendue aux ports et aux douanes, où il vise à lutter contre la corruption endémique forgée au cours des six dernières années.

Le gouvernement López Obrador est maintenant confronté au défi de lancer une enquête rigoureuse et transparente sur le général., dissipant les doutes d’impunité ou de traitement favorable qui planent sur l’opinion publique depuis que l’accord est connu. Le fardeau retombera sur le bureau du procureur général, créé il y a à peine deux ans avec l’intention de mettre fin à la corruption et à l’impunité.

