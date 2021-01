(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré que les organisations autonomes dupliquent des fonctions et que le coût de leur maintien est très élevé, c’est pourquoi, a-t-il dit, il a proposé leur disparition afin que ces ressources soient utilisées dans «la santé, l’éducation et le bien-être des village”.

«Vous n’avez pas besoin d’un appareil qui coûte si cher, 1 milliard de pesos pour maintenir l’institut de transparence …

LLa transparence est une règle d’or de la démocratie, alors pourquoi avoir un appareil coûteux, si le gouvernement est obligé de rendre tout ce qui est fait transparent.

Ce n’est plus le temps des gouvernements corrompus qui ont prévalu tout au long de la période néolibérale, qui ont dû se cacher des informations, qu’ils ont utilisé cet organe pour déclarer que les informations étaient confidentielles … parce qu’elles ne sont pas essentielles, parce que le gouvernement existe déjà, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire existe déjà, pourquoi ont-ils créé tous ces organes alternatifs, parce que cela il est apparu essentiellement dans la période néolibérale, pC’est d’avoir un gouvernement similaire et avec ces organisations pour mieux fonctionner dans le processus de désincorporation des entreprises publiques, c’est-à-dire pour pouvoir mener plus rapidement, la privatisation des entreprises publiques et faire semblant qu’il y avait de la transparence, qu’il y avait de l’honnêteté dans le une période de plus de pillage qu’il n’y en a eu au Mexique, alors ce sont d’autres fois, nous devons ajuster l’administration publique à la nouvelle réalité, pourquoi avoir des duplications.

Tous ces organismes consomment des milliards de pesos qui pourraient être utilisés pour la santé, l’éducation, le bien-être des populations. Tout cela doit être débattu, c’est pourquoi je l’ai mis sur la table », a déclaré le président mexicain.

Information en développement …