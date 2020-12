(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a interrompu sa conférence de presse pour annoncer la nouvelle de la mort du compositeur mexicain Armando Manzanero.

“Je dois beaucoup regretter, car Ils m’informent de la mort de Don Armando Manzanero, c’est quelque chose de très triste, Don Armando Manzanero, un grand compositeur des meilleurs du pays , aussi un homme sensible aussi dans le social.

Je n’oublierai pas quand, dans une interview, il a déclaré qu’il avait été engagé pour célébrer le mariage d’un homme politique dans un pays d’Amérique centrale, un pays pauvre et que celui qui se marierait était président, et que tout était luxe et extravagance à la fête, et il a déclaré qu’ils l’avaient engagé et qu’il devait chanter, mais qu’il le faisait contre sa volonté parce qu’il considérait que c’était quelque chose d’humiliant pour les gens qui avaient ce président, qu’il avait cette fête ostentatoire d’un tel luxe, que je ne savais pas de quoi il s’agissait, que je croyais que c’était une fête normale, alors quand j’ai lu cette interview, j’ai réalisé, comme jamais auparavant, qu’Armando Manzanero était un homme sensible, un homme du peuple.

Armando Manzanero est décédé tôt le matin du 28 décembre, victime du COVID-19 (Image: INFOBAE)

C’est pourquoi je suis vraiment désolé pour sa mort, en plus d’un grand compositeur, également représentant d’auteurs et de compositeurs du Mexique. Nous envoyons à votre famille, amis, artistes, À tous les auteurs-compositeurs-interprètes, nos condoléances, notre étreinte pour cette perte regrettable pour le monde artistique et pour le Mexique.

Et je ne veux plus continuer avec cette conférence de presse, ça se termine, on va juste le mettre, s’ils l’ont … eh bien, ça y est et toujours s’en souvenir avec affection», A déclaré le président mexicain et a terminé sa conférence avec la chanson« Adoro »de feu Manzanero.

Le compositeur mexicain, Armando Manzanero, est décédée tôt ce lundi à l’âge de 85 ans, victime d’un arrêt cardiaque et après avoir souffert de complications du COVID-19.

Cela a été confirmé par le journaliste du divertissement Pati Chapoy. «Avec la douleur dans mon cœur, je vous informe qu’Armando Manzanero est décédé.

Information en développement …