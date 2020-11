AMLO a assuré que les “libéraux” l’emporteront sur les “conservateurs” aux élections de mi-mandat de 2021 (Photo: Cuartoscuro)

L’opposition a souligné et critiqué ce dimanche au président de Mexique, Andrés Manuel López Obrador, pour avoir prétendument violé la Constitution du pays en “se mêlant” des élections de 2021 avec ses déclarations ce week-end.

D’accord avec Ananas Veronica Juarez, le coordinateur du PRD (Parti de la révolution démocratique) dans le Chambre des Députés, la “L’ingérence” de López Obrador lors du processus électoral de l’année prochaine, il était présent lorsque le président «a disqualifié l’opposition pour favoriser son parti, Brunette».

En outre, Juárez Piña a accusé le Président de la République “est déjà pleinement entré dans le processus électoral en utilisant illégalement la position qu’il occupe pour provoquer le vote et favoriser Morena”, lors d’une élection où la Chambre des députés sera renouvelée, ainsi que 16 gouvernorats à travers le pays et des milliers de postes locaux.

Le coordinateur des députés du PRD a averti que si AMLO continue à “interférer” dans les élections de 2021, ils porteront plainte (Photo: avec l’aimable autorisation du PRD)

Et c’est que, ce samedi, López Obrador a parlé pour la première fois des élections fédérales qui auront lieu en 2021, dont augure un avantage de la part du «mouvement progressiste» contre les «conservateurs», comme il décrit communément l’opposition en général.

«Nous respecterons toutes les expressions politiques, en particulier le droit à la dissidence, mais nous allons défendre la transformation dont le Mexique a besoin. Nous n’autoriserons pas les annulations. Nous ne voulons pas que le régime revienne corruption, injustices, privilèges », a déclaré samedi le président lors de sa tournée dans le nord-ouest du Mexique.

Cependant, il a ajouté que lors des élections de l’année prochaine, “Les conservateurs vont vouloir revenir à la gestion factuelle du budget pour que le soutien n’atteigne pas le peuple”. Mais le président était également sûr, et l’a dit, que «gagnera le mouvement libéral, les forces progressistes»Face à d’éventuelles alliances entre partis d’opposition.

L’opposition veut que les programmes sociaux d’AMLO ne servent pas d’avantage électoral à Morena, son parti (Photo: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Pour sa part, Juárez Piña a déclaré que le chef de l’exécutif “Il fait semblant d’ignorer que les alliances électorales sont une prérogative que la loi permet aux partis”. “Il omet de mentionner que Morena utilise également ce chiffre lorsqu’il s’associe à d’autres partis pour les élections de l’année prochaine, et oublie qu’il a également favorisé ces alliances aux élections de 2018”, a déclaré le député du PRD.

<< Avec ses déclarations et ses disqualifications contre l'opposition, le Président viole l’équité dans la course électorale établie dans la Constitution, mais aussi en faisant un usage fractionnel des ressources publiques Par le biais de programmes sociaux, il commet un crime électoral », a expliqué Juárez Piña.

Et c’est que, de l’avis du législateur, depuis la discussion du budget pour l’année prochaine à la Chambre des députés son parti “a averti de l’intention du président d’utiliser les ressources publiques à des fins de favoritisme et électorales, puisque ce sont les programmes sociaux prioritaires (de López Obrador) qui ont reçu le plus de ressources ».

Le président mexicain a donné son avis ce week-end pour la première fois sur les élections de 2021 (Photo: Présidence du Mexique)

Le coordinateur du PRD a averti que Son groupe parlementaire présentera les plaintes correspondantes dans le cas où López Obrador insisterait pour utiliser le poste, les programmes et les ressources publiquesvous de favoriser Morena. “La première personne obligée de respecter la Constitution et la loi est le président”, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a conclu en déclarant qu ‘«il est de plus en plus urgent que le gouvernement et les partis signent un accord sur le bouclier électoral qui empêche l’utilisation abusive des programmes sociaux en 2021 et installer une table ronde nationale, avec la participation des autorités et du parquet électoral pour garantir son respect ».

