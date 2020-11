Le principal parti d’opposition au Parlement bolivien, la Comunidad Ciudadana (CC), de l’ancien président Carlos Mesa. . / Stringer / Fichier

La Paz, 16 novembre . .- Le principal parti d’opposition au Parlement bolivien, la communauté des citoyens (CC), de l’ancien président Carlos Mesa, a proposé lundi une réforme partielle de la Constitution pour conduire à un changement dans l’administration de Justice par la nomination de nouvelles autorités au sein de cet organe.

La proposition a été présentée aux médias par le député du CC Carlos Alarcón, qui a critiqué le fait que la justice et le parquet agissent de manière “sélective” et avec une “vitesse supersonique” pour favoriser les ex-autorités du précédent gouvernement d’Evo Morales et poursuivre en justice les détracteurs de l’ex-président.

“Le meilleur moyen de pacifier et de réconcilier les Boliviens est un changement total du système judiciaire qui doit nécessairement passer par une réforme partielle immédiate de la Constitution dans le mécanisme et la forme de nomination aux hautes autorités judiciaires et fiscales du pays” dit Alarcón.

La Constitution bolivienne en vigueur depuis 2009 prévoit l’élection de hauts postes dans le pouvoir judiciaire par vote populaire, bien que les candidats soient présélectionnés à l’Assemblée législative.

La gestion des autorités élues lors de ces élections est de six ans, selon la Magna Carta.

Les dernières élections judiciaires en Bolivie ont eu lieu le 3 décembre 2017, donc la gestion des magistrats actuels se termine en 2023.

Les opposants au gouvernement de l’époque d’Evo Morales ont promu le vote blanc ou nul lors de ces élections, considérant que les juges élus ne seraient pas impartiaux car les candidats ont été présélectionnés par un Parlement contrôlé par le Mouvement pour le socialisme (MAS) au pouvoir.

Alarcón a rappelé que lors de ces élections, 60% des votes étaient nuls ou blancs, il a donc jugé nécessaire qu’il y ait une volonté politique de mener à bien la réforme proposée et de changer dès que possible les “opérateurs actuels des hautes sphères judiciaires”.

Avec une réforme constitutionnelle «partielle» et «spécifique», il y aurait de nouveaux opérateurs «qui répondent à un véritable sentiment d’indépendance, de qualité et de capacité professionnelle, avec une trajectoire impeccable et impeccable, tant dans la vie que dans la pratique professionnelle», a-t-il déclaré.

Pour y parvenir, un consensus sera important entre le MAS, le CC et Creemos, l’autre force politique à représentation parlementaire, mais aussi une “alliance stratégique” avec le gouvernement et la société civile organisée afin que la “Bolivianité dans son ensemble” puisse élire les meilleurs juges, a indiqué Alarcón.

Dimanche, le ministre de la Justice, Iván Lima, a déclaré que l’indépendance judiciaire “est garantie” et que l’exécutif donne “toutes les garanties” aux administrateurs de la justice pour mener à bien leur travail.

L’indépendance judiciaire a été l’un des aspects qui a été remis en question dans la gestion d’Evo Morales et qui a également été critiqué contre la période de transition de l’ancienne présidente par intérim Jeanine Áñez.