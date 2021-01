Alberto Fernández a dirigé l’événement au Musée du Bicentenaire

Le musée du bicentenaire a été peint en vert jeudi après-midi, dans lequel le président Alberto Fernández a promulgué la loi sur l’avortement. Ministres, fonctionnaires, législateurs, membres de la campagne pour l’avortement légal et actrices qui ont participé au projet habillés pour l’occasion. Le tout avec des détails verts. Jugulaires, foulards, T-shirts, robes, bandeaux, cravates. Vert. Beaucoup de vert. Du parti au pouvoir étaient presque tous les noms propres de poids. Il n’y avait que deux législateurs de l’opposition. Aucun d’entre eux n’est national.

Dans la Chambre des Députés il y avait 49 législateurs de l’opposition qui a voté en faveur de l’avortement. Membres de Ensemble pour le changement, le péronisme dissident et la gauche. Au Sénat, ils étaient Dix Les législateurs opposants qui accompagnaient la loi. Aucun de ces 59 n’était présent à la Government House.

Le Cabinet était présent pour la plupart. Ils ont marqué, par leur simple présence, l’importance que le traitement de la loi avait pour le gouvernement. Le chef d’état-major était là, Santiago Cafiero; les Ministres de la Santé, Ginés González García; des travaux publics, Gabriel Katopodis; Logement, Jorge Ferraresi; du développement social, Image de balise Daniel Arroyo; de sécurité, Sabina Frédéric et justice, Marcela Losardo. En outre, il y avait le président de la Chambre des députés, Sergio Massa.

Le président a remercié l’opposition d’avoir soutenu le projet de loi sur l’avortement (Franco Fafasuli)

Lorsque Fernández a levé la tête pour remercier l’opposition, Il n’a reconnu que parmi les personnes présentes le député provincial de Ensemble pour le changement Daniel Lipovetzky, l’un des principaux militants de la campagne en 2018. Il portait un masque vert qui couvrait la moitié de son visage. Malgré cela, le président l’a vu de loin et a pu symboliser sa gratitude envers l’opposition pour son soutien à la promulgation de la loi. En outre, il y avait le député parlementaire du Mercosur Maria Luisa Storani. Personne d’autre.

«Je remercie les législateurs de l’opposition qui ont accompagné. Je vois Daniel Lipovetzky, qui a toujours fait partie de ces revendications. En elle va la gratitude à ceux qui nous ont accompagnés sans penser de même », a-t-il déclaré Fernandez. Quelques minutes avant, Elisabeth Góméz Alcorta, le ministre de la Diversité et du Genre, avait reconnu que la loi n’était pas sortie “Sans un énorme travail de transversalité politique”, qu’il définit comme un «symbole de maturité politique».

L’opposition était absente en masse de l’acte qui a eu lieu à la Casa Rosada et dirigé par le président. Certains législateurs qui ont voté en faveur de la loi ont été invités, d’autres non. Ceux qui ont été invités ne sont pas venus. Ils ont fait valoir des vacances, des problèmes personnels, des obstacles au voyage et des engagements prévus. Il n’y avait pas de noms pertinents au Congrès et dans la “marée verte”, comme c’est le cas de Martín Lousteau, Silvia Lospenatto, Luis Naidenoff, Guadalupe Tagliaferri ou Mario Negri.

L’absence d’opposition était massive. Il n’y avait que deux législateurs de Together for Change

L’ancien gouverneur de Río Negro et actuel sénateur national n’a pas non plus été invité. Alberto Weretilnek, l’un des votes les plus travaillés par le secteur vert. Son vote et celui d’Edgardo Kueider d’Entre Ríos, qui fait partie du Frente de Todos, ont été ajoutés après que le Gouvernement a accepté le veto partiel de l’article 4, paragraphe B, qui a permis la possibilité de pratiquer un avortement après la semaine 14, en cas de violation ou dans le cas où la vie ou “Santé intégrale” de la personne enceinte.

Le mot «intégrale» a généré une gamme d’interprétations possibles. C’est pourquoi il a fini par s’exclure du texte. Cet engagement pris par le gouvernement a été éclairé par un sénateur officiel alors que la session se déroulait. Ce mouvement a commencé à faire pencher la balance vers la couleur verte. C’était si important d’obtenir l’accompagnement de Weretilnek à l’époque, c’est étrange qu’il n’ait pas été invité à la promulgation de la loi.

Dans un secteur important de l’opposition, ils estiment qu’il y a eu un usage politique de l’avortement par le gouvernement et qu’en fin de compte, être présent à la Casa Rosada revenait à faire partie d’un montage réalisé par le parti au pouvoir pour capitaliser sur la sanction de la loi. «La loi a dû être supprimée et elle a été supprimée. Point. Il n’y a pas grand chose à célébrer avec la catastrophe sanitaire qui est notre pays “, a assuré un législateur radical avant la consultation de Infobae. Jusqu’à présent, l’amour est venu avec le parti au pouvoir.

Alberto Fernández a confirmé sa promesse électorale et assuré qu’il a tenu parole

Un député PRO blanchi à la chaux qu’il pensait “logique” que l’opposition n’apparaît pas, compte tenu des nombreux conflits politiques ouverts. La tension politique dans le lien n’a pas conduit à une approbation de Ensemble pour le changement. Il existe plusieurs fronts de conflit ouverts, dont le plus important est la confrontation avec le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pour le retrait de la co-participation de la ville de Buenos Aires. A cela s’ajoute le désaccord avec la gestion de l’opération de vaccination et la gestion de la pandémie.

Au-delà de l’absence d’opposition, l’intention du gouvernement était de marquer que la loi avait été supprimée grâce au travail conjoint des deux parties. Il a été exprimé publiquement par Alberto Fernández, Vilma Ibarra et Elisabhet Góméz Alcorta. L’intention était, ce qui manquait en raison de la présence des dirigeants à qui la gratitude était adressée. Il n’y avait personne de la famille Kirchner. Ni Cristina ni Máximo, président du bloc des députés du Frente de Todos. La gratitude pour eux est également venue de la Casa Rosada.

L’acte a servi Alberto Fernández à se justifier. «J’ai fait campagne en disant que j’allais aborder ce problème et qu’aujourd’hui, c’est la loi. J’ai tenu parole. Maintenant, nous avons une société plus égalitaire, une société meilleure », a-t-il assuré. Les responsables gouvernementaux ont souligné l’importance de l’administration présidentielle conduisant à la promulgation de la loi. C’était un acte officiel qui tentait de montrer la transversalité politique du discours. Il l’a fait. Mais la même chose ne s’est pas produite du plan symbolique. Les absences de l’opposition ont été marquées. Au-delà des excuses de la rigueur.

