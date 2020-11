Le président du Paraguay, Mario Abdo Bentez. . / Mart n Crespo / Archives

Asunción, 19 novembre . .- Le sénateur Carlos Filizzola, du groupe d’opposition de gauche Frente Guasu, a accusé jeudi le président du pays, Mario Abdo Benítez, d’avoir “attaqué les secteurs populaire, progressiste et de gauche” pour en bénéficier “aux secteurs économiquement puissants”.

Avec ces mots, Filizzola a fait allusion aux déclarations faites cette semaine par Abdo Benítez, dans lesquelles il soutenait que ceux qui pariaient sur les taxes sur la production et le soja “n’ont jamais travaillé de leur vie”.

Lors de la séance du Sénat de jeudi, Filizzola a déclaré que le président “a de nouveau fait des déclarations regrettables” avec lesquelles il soutient “l’injustice fiscale” du pays.

“Il préfère hypothéquer le présent et l’avenir du pays avec un nouvel endettement plutôt que de générer de véritables ressources en collectant des taxes sur le soja, une forte valeur nette, en augmentant la taxe sur le tabac … entre autres”, a souligné le sénateur.

L’endettement dont il a parlé au cours de la session fait référence au prêt de 1,6 milliard de dollars que le gouvernement a demandé en mars pour faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus, qui a augmenté la dette publique du pays de plusieurs points, environ 30% de la Produit Intérieur Brut (PIB).

Filizzola a assuré que les petits producteurs agricoles, les paysans, les MPME et les professionnels indépendants “constituent une main-d’œuvre importante” et ne rencontrent que des “obstacles” et des “difficultés” de la part du gouvernement.

“Abdo Benítez continuera à attaquer les secteurs progressistes de la gauche, mentant, calomniant, car notre lutte contre les inégalités, l’exclusion sociale et l’injustice fiscale se poursuivra fermement, sans aucun revers”, s’est exclamé le sénateur à son tour de parole.

De son côté, son partenaire du parti, Hugo Richer, a également évoqué les propos d’Abdo Benítez, qui répondent à «une conception idéologique qui se cache derrière certains nationalismes dominants».

Le sénateur a critiqué «l’audace» du président en parlant des travailleurs et des impôts et lui a rappelé qu’il «n’est pas le premier ouvrier du pays».

“Vous avez bénéficié de l’héritage de la dictature”, a déclaré Richer lors de la séance de ce jeudi, ajoutant qu ‘”il serait intéressant” de connaître l’avis du président sur “les biens et les terres inhabitées” auxquels l’environnement de la dictateur Alfredo Stroessner pendant la dictature (1954-1989).

“Mario Abdo, sûrement et pour sa famille, a la richesse de l’héritage de la dictature. Quand il était mineur, sa famille a sûrement bénéficié de millions de dollars pour des terres mal habitées”, a déclaré le sénateur, depuis le père du président Il était le secrétaire particulier du dictateur.