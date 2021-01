CARACAS, 22 janvier (.) – Un porte-parole de l’opposition vénézuélienne a déclaré vendredi que le gouvernement du président Nicolás Maduro avait changé unilatéralement le sort des équipements fournis par l’Organisation panaméricaine de la santé, représentant une “violation flagrante” d’une accord conclu entre les parties pour affronter le COVID-19.

En juin 2020, le ministère vénézuélien de la Santé et les conseillers techniques de l’Assemblée nationale dominée par l’opposition ont signé un accord pour mettre en œuvre un programme de réponse à la pandémie et avec le soutien de l’OPS.

En octobre, 340 000 tests de diagnostic de détection d’antigène et 35 kits de lecture sont arrivés dans le pays d’Amérique du Sud, gérés par l’OPS, “dans le but d’apporter le diagnostic de confirmation du COVID-19 à tous les États du pays et d’améliorer le temps dans lequel les résultats sont obtenus “, a déclaré l’organisation dans un communiqué à l’époque.

Le ministère de la Santé et la commission technique de l’Assemblée ont convenu que les équipements et les tests seraient situés dans 27 hôpitaux du pays désignés par les autorités vénézuéliennes comme centres de référence face à la pandémie, a déclaré Miguel Pizarro, nommé par le chef de l’opposition, dans un communiqué. Juan Guaidó; en tant que votre représentant auprès des Nations Unies.

Mais après la livraison de ces fournitures, le gouvernement les a transférées à ses réseaux de laboratoires régionaux et à d’autres centres “non préparés pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19”, a ajouté Pizarro dans un communiqué.

Avec l’équipement des laboratoires de santé publique, le gouvernement a “un contrôle absolu sur les résultats et la possibilité de manipulation des données”, a déclaré Pizarro.

Depuis octobre, environ 3000 tests d’antigènes ont été appliqués, soit un rendement d’environ 1% sur la capacité de l’équipement, a déclaré Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l’OPS, lors de sa participation mardi au solde de chaque semaine d’organisation sur la pandémie.

Le Ministère vénézuélien de la communication et de l’information et le Département des communications de l’OPS n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les autorités vénézuéliennes ont signalé depuis mars 2020 et jusqu’à présent 122 260 infections et 1129 décès. Les critiques et les spécialistes ont cependant mis en garde contre le sous-enregistrement des cas et le faible nombre de tests effectués dans le pays.

(Reportage de Vivian Sequera. Mayela Armas / Gabriela Donoso edition)