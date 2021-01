Image de fichier: Un travailleur médical prend des notes près d’un patient dans l’unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital de Lima, au Pérou, le 22 décembre 2020 (. / Angela Ponce)

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a rapporté mardi avoir reçu des informations faisant état de rationnement d’oxygène aux États-Unis et au Pérou, après que le débordement d’hôpitaux dans la ville brésilienne de Manaus causé par le COVID-19 ait généré des pénuries.

“Les rapports de Manaus, au Brésil, illustrent ce qui se passe lorsqu’un système de santé n’a pas la capacité de faire face à la vitesse des nouvelles infections”, A alerté Carissa Etienne, Directrice de l’OPS.

Le Brésil est le deuxième pays avec le plus de décès dus à la pandémie et la deuxième vague a provoqué un effondrement des hôpitaux qui a conduit à un manque d’oxygène pour les patients atteints de ce syndrome respiratoire.

Etienne a averti que non seulement Manaus est en danger et a indiqué que on rapporte que l’oxygène a été “rationné” dans certaines localités des Etats-Unis et du Pérou.

L’expert s’est dit préoccupé par l’avancée de la pandémie dans les << semaines à venir >>, à un moment où la région des Amériques a enregistré 2,5 millions de nouveaux cas la semaine dernière, soit plus de la moitié de toutes les infections enregistrées en le monde.

«Dans notre région, en particulier en Amérique du Nord et du Sud, de nombreux hôpitaux fonctionnent à un niveau très proche de la pleine capacité», Indien.

L’expert a indiqué que le taux d’occupation des hôpitaux est d’environ 90% dans certaines régions du Pérou et que plusieurs localités du Brésil et de l’Équateur fonctionnent près de la limite.

Concernant la présence de nouvelles souches dans la région, Etienne a indiqué que celles-ci pourraient jouer un rôle dans «l’accélération des infections».

Image de fichier: Le personnel médical traite un patient atteint de COVID-19 dans l’unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital de Chula Vista, Californie, le 12 mai 2020 (. / Lucy Nicholson)

Une capacité “très limitée”

L’agent de santé a déclaré qu’elle avait «bon espoir» quant à la vitesse à laquelle les vaccins sont développés, mais a averti que “Il n’y a pas assez de doses pour obtenir un impact visible pour la transmission à court terme.”

Pour garantir l’accès, l’OPS a indiqué que le mécanisme mondial de garantie d’accès Covax – qui a des accords avec AstraZeneca et Novavax – est en négociation avec Pfizer et que des annonces sont attendues à court terme.

Le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’OPS, a rapporté que jusqu’à présent les pays de la région qui ont déjà commencé la vaccination sont le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, l’Argentine, le Chili et le Brésil.

«Il faut souligner que chacun de ces pays a une capacité très limitée. Il n’y a pas de campagne de vaccination massive », a déclaré le médecin qui a souligné que le pays le plus avancé est les États-Unis, avec un taux de 3,7% de sa population.

En ce qui concerne les campagnes de vaccination, Etienne a exhorté les pays à ne pas mesurer le processus uniquement sur la base du temps nécessaire et à prendre également en compte des facteurs tels que l’équité de distribution.

Pour l’expert, la priorité doit être donnée aux personnes en situation de risque, aux agents de première ligne, aux personnes âgées, sans oublier les populations les plus marginalisées.

Par Ariela Navarro (.)

