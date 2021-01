Image de référence.

Lors de la diffusion du programme du gouvernement national “ Prévention et action ”, la représentante de l’Organisation panaméricaine de la santé pour la Colombie, Gina Tambini, a annoncé que La Colombie recevra le vaccin contre le covid-19 “dans la première semaine de février grâce au mécanisme Covax«Puisqu’il répond aux critères considérés, parmi eux, avoir le schéma pour démarrer le processus de vaccination une fois les doses arrivées, disposer de l’infrastructure pour la conservation de vaccins tels que ceux de Pfizer et BioNtech qui nécessitent la chaîne du froid, et n’ont pas commencé la vaccination à cette date. En outre, il a déclaré que la semaine prochaine, il sera défini quels autres pays recevront des produits biologiques.

Gina Tambini a également assuré que avec Covax, la Colombie a accepté d’acheter des vaccins pour 10 millions de personnes, soit 20 millions de doses. Concernant les premières doses qui arriveront le mois prochain, la Présidence de la République a indiqué que est le premier paquet de vaccins dont la date de livraison est confirmée. De même, la Colombie a des accords préalables pour acheter des vaccins directement avec Pfizer pour cinq millions de personnes; Oxford / Astrazeneca pour cinq millions supplémentaires; et Janssen, avec 9 millions de doses.

“Il y a un choix de plus d’un milliard de doses d’accords futurs avec les différents laboratoires. Nous parlons de cinq laboratoires producteurs, ce qui représente une bonne nouvelle pour les pays Covax participants », a-t-il conclu.

De même, le chef de l’Unité de vaccination de l’Organisation panaméricaine de la santé, Cuauhtémoc Ruiz-Matus, a déclaré que les vaccins seront capables de prévenir les complications, diminuer les décès et, à l’avenir, prévenir la transmission directe de la maladie. Il a également réitéré queLes Colombiens doivent être sûrs que les vaccins achetés par le gouvernement national sont “plus sûrs, plus efficaces et ils ont passé une rigueur dans toutes les études scientifiques ». Pour cette raison, il a demandé de ne pas faire confiance aux informations sans preuves scientifiques, car cela mettrait la population en danger.

À son tour, le vice-ministre de la Santé, Luis Alexander Moscoso Osorio, a fait un récit des aspects dans lesquels le portefeuille de la Santé travaille dans cette phase d’enrôlement, tels que la propriété de six congélateurs et l’acquisition de 44 autres. De plus, il a assuré que les acquisitions logistiques et tous les éléments sont en cours pour avoir une vaccination sûre et complète. En ce qui concerne la formation du personnel de santé, il a assuré que il y a environ 72 mille personnes qui sont formées à des aspects clés des produits biologiques tels que le stockage, l’application, la distribution et les effets indésirables. “Il y a suffisamment de vaccinateurs disponibles et avec la formation, cette capacité est renforcée », a-t-il réitéré. De même, EPS et IPS sont formés pour que le processus puisse être mené à bien.

Concernant l’approvisionnement en fournitures telles que les seringues, il a assuré que Un processus organisé a été mené, avec des délais établis pour éviter les risques de pénurie et a fait valoir qu’au niveau national, il y a deux millions de seringues de rechange.

“Dans le pays, il y a 2 975 points de vaccination”, a déclaré le vice-ministre. Actuellement, Le ministère revoit la stratégie de chaque point de leur territoire avec les entités territorialescompte tenu de la variabilité de la dispersion et de la taille des populations, pour faire les ajustements nécessaires.

