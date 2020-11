(Bloomberg) – La dette souveraine du Chili, la mieux notée d’Amérique latine, a été touchée cette semaine en raison de trop de bonnes nouvelles.

L’optimisme quant au développement d’un vaccin, la levée progressive des restrictions imposées pour contenir le coronavirus au niveau local et la victoire de Joe Biden aux élections américaines se conjuguent pour générer une vague de demande d’actifs plus risqués. Les instruments les plus sûrs, comme la dette souveraine chilienne, sont allés dans la direction opposée.

“Les investisseurs vendent des actifs considérés plus comme un refuge, encouragés par la recherche d’une plus grande rentabilité dans les actions locales sévèrement punies”, a déclaré Jorge García, directeur des investissements chez Nevasa.

Alors que l’indice de référence du marché boursier local, IPSA a augmenté de 5,1% la semaine dernière, les bons du Trésor en pesos à échéance 2030 ont chuté, portant le taux de 9 points de base à 2,63%. Le rendement des BTP à 5 ans a augmenté de 7 points de base à 1,53%.

Pfizer a fait état de résultats positifs pour le développement de son vaccin COVID-19 et le président Sebastián Piñera a déclaré qu’il espérait disposer de l’antidote dans les premiers mois de 2021, suscitant l’espoir de mettre fin à la pandémie. Et comme de nouveaux cas ont augmenté aux États-Unis et en Europe, le Chili a évité une deuxième vague, permettant au gouvernement d’aller de l’avant avec la levée des restrictions. Certains centres commerciaux ont été autorisés à accepter un flux plus important de personnes la semaine dernière, tandis que les casinos et les gymnases ont également pu rouvrir dans certaines régions du pays.

Mais tout n’est pas une bonne nouvelle pour le Chili. Certains facteurs affectent spécifiquement le marché obligataire.

Un projet de loi qui permettrait aux gens de faire un deuxième retrait anticipé de leur épargne-retraite pourrait également ajouter une pression à la hausse sur les taux. Si elles sont approuvées, les fonds de pension privés vendraient jusqu’à 4,8 milliards de dollars américains d’instruments à revenu fixe locaux et les taux sur la partie la plus longue de la courbe pourraient augmenter de 45 points de base, selon un rapport des économistes de BCI.

Les retraits de retraite stimuleront également les dépenses de consommation, augmentant les perspectives d’inflation et prolongeant la hausse des taux sur les instruments nominaux, a déclaré Marco Gallardo, directeur adjoint des titres à revenu fixe chez BICE Inversiones.

“Les obligations bancaires et d’entreprises en UF avec des notations AAA et AA, et à court terme sont une excellente alternative d’investissement dans les semaines à venir”, a déclaré Gallardo.

Le Sénat pourrait voter sur le projet de loi sur la caisse de retraite cette semaine, après que la Chambre des députés l’ait approuvé la semaine dernière à une large majorité.

SEMAINE DERNIÈRE

La Banque centrale du Chili a mis en garde contre les risques pour les marchés financiers dans le scénario d’une crise sanitaire plus longue que prévu et a déclaré que la dette des entreprises locales avait augmenté de 11 points de pourcentage en un an, atteignant 134% du PIB en septembre.

WOM a enregistré des obligations indexées sur l’IPC à 10 et 30 ans pour environ 380 millions de dollars, tandis que Global Soluciones Financieras se prépare à vendre environ 114 millions de dollars en obligations liées à l’IPC à 10 ans. Enjoy a également demandé quatre nouvelles séries d’obligations dans le cadre de sa restructuration de dette.

CETTE SEMAINE

Au Chili: nov. 18: 3QNov PIB 18: Balance des paiements pour 3QNov. 20: Étude économique Bloomberg Chili pour novembre International: États-Unis: nov. 16: Indice d’activité manufacturière de la Federal Reserve Bank of New York Empire State 17 – Ventes au détail d’octobre 17: Production industrielle pour octobreNov. 17: Indice des prix à l’importation pour octobre 19: Perspectives économiques de Bloomberg pour novembre Chine: nov. 15: Production industrielle pour octobreNov. 15: Ventes au détail d’octobre Zone euro: nov. 18: octobre CPINov. 20: Confiance des consommateurs pour novembre

NOUVELLES RÉCENTES:

Lundin fait une offre améliorée aux travailleurs du cuivre en grève du Chili Codeco prolongera d’un an son exploitation à ciel ouvert à ChuquicamataBCI: l’. vendrait 4800 millions de dollars d’obligations chiliennes avec un deuxième 10% de cuivre “ espérons ” qu’il resterait au-dessus de 3 USD en 2021, indique CochilcoBicecorp pourrait émettre 1,5 million d’UF en obligations à partir d’aujourd’hui IPC au Chili maintiendrait la pression à la hausse à court terme: BanchileChilena Enjoy enregistrera quatre obligations en raison de la réorganisation: ICRCentral de Chile critique les recommandations de changer de fonds L’.AVLA place 700000 UF en obligations à 5 ans à 5,5% au Chili Sociétés de dette Chili est 134% du PIB; a augmenté de 11% en un an: BCChCámara Baja Chile approuve le deuxième retrait de l’.; Passes au Sénat (1) Les entreprises chiliennes reporteraient leurs investissements en raison de la nouvelle constitution: FitchGlobal Financial Solutions enregistre des obligations à 10 ans au Chili WOM enregistre deux lignes d’obligations au Chili pendant 10 et 30 ans Les économistes chiliens prévoient que le taux directeur restera inchangé Le Chili prévoit une vaccination contre le covid au début à partir de 2021 Excédent commercial chilien de 1 208 millions de dollars américains en octobre; c’est t. 1 272 millions USD

OBLIGATIONS DANS LE PROCESSUS D’INSCRIPTION OU D’ÉMISSION:

OBLIGATIONS RÉCEMMENT ÉMISES:

© 2020 Bloomberg LP