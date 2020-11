Lord Amparos a été enlevé à Puerto Vallarta (Photo: Twitter / @ OrWell41684224)

L’homme d’affaires José Felipe Tomé Velázquez, également connu sous le nom de “Lord Amparos”, a été privé de sa liberté au petit matin de ce dimanche 22 novembre par un groupe de civils armés qui lui ont tendu une embuscade alors qu’il circulait dans les rues de Puerto Vallarta, Jalisco.

Selon la version préliminaire, l’incident s’est produit alors que l’homme d’affaires immobilier rentrait chez lui après avoir dîné dans un restaurant du lotissement. Vallarta fluvial. Tomé Velázquez était accompagné de quatre autres personnes, Les mêmes qui étaient à bord d’une camionnette blindée blanche de type Suburban.

Vers 02h00 (heure locale), alors qu’ils se rendaient à la résidence située à Nuevo Vallarta, le commandement a intercepté le véhicule alors qu’il se trouvait à la hauteur de Las Juntas, à la sortie de la ville, ils ont immédiatement ouvert le feu sur le camion.

Les enquêtes se poursuivent; cependant, un homicide a été signalé sur les lieux (Photo: . / Luis Cortes)

À l’endroit où ils sont descendus et ils ont assassiné l’un des compagnons, et a blessé l’une des deux femmes qui voyageaient dans la camionnette. De plus, un autre homme a été blessé par les éclats. Finalement, l’homme d’affaires a été démis de ses fonctions.

À l’arrivée des éléments du procureur général de l’État de Jalisco, ils ont détecté plus de 70 cartouches de percussions pour différentes armes; cependant, il n’y a aucune information décisive sur le crime.

José Felipe Tomé Velázquez est un homme d’affaires de l’état de Guanajuato qui a amassé sa fortune en réalisant des développements immobiliers qui ont été marqués irréguliers dans certaines municipalités. Afin de prouver votre entreprise, Tomé Velázquez a fréquemment recours aux amparos, d’où son surnom.

L’homme d’affaires a conclu des accords avec les enfants de l’ancienne première dame (Photo: fichier)

En plus de cela, l’employeur est également lié à la conclusion d’accords avec les frères Bribiesca, enfants de l’ancienne première dame Marta Sahagún.

Selon un article de journal de Capitale Mexique, «Depuis 2016, date à laquelle l’enquête préliminaire contre Felipe Tomé et Edgar Arteaga Plancarte a débuté, et comme elle le fait depuis des années, l’auteur présumé et son ami proche ont promu un nouveau procès d’amparo. À la fin de la journée, ses conseillers juridiques ajoutent à ses problèmes de bureau basés sur les “ Chicanas ”. Cependant, Tomé Velázquez s’est vu décerner un mandat d’arrêt officiel contre lui le 26 juin 2017, mais il a de nouveau eu recours à un procès d’amparo qui a été résolu en novembre de la même année ».

Possède Capitale de la ville et a d’autres développements tels que Cima Real à Puerto Vallarta, Cima Park à Zapopan, Galatea, Parque San Javier et City Tower à Guadalajara, constructions dans lesquelles il a eu des problèmes pour ne pas respecter la législation relative au développement local.

L’insécurité est présente dans toute la république (Photo: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si un groupe criminel a été crédité de l’enlèvement de l’homme d’affaires et du meurtre de son compagnon; cependant, les autorités locales ont entamé des travaux d’experts pour déterminer où se trouvaient les personnes enlevées.

Il convient de rappeler que l’entité, comme tout le Mexique, est sous une vague de violence qui a été déchaînée par la soi-disant guerre contre les narco, dans laquelle des groupes voués au transfert de drogue ont commencé à encourir d’autres crimes pour obtenir des ressources .

De telle manière que le extorsion, collecte de sol et enlèvement ils se sont normalisés dans les entités où les cartels de la drogue sont plus présents.

Face à ces crimes, l’administration d’Enrique Alfaro a mis en place de nouvelles mesures et protocoles dans le but de rendre les activités policières plus efficaces; cependant, En raison de la nature immédiate du crime, le parquet n’a pas fourni plus d’informations au public.

52% des 29182 homicides accumulés en 2020 sont concentrés dans six entités du pays: Guanajuato, Baja California, l’État du Mexique, Chihuahua, Jalisco et Michoacán

