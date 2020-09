Lorsque des chercheurs de Google ont annoncé l’automne dernier qu’ils avaient atteint la «supériorité quantique» – un point auquel un ordinateur quantique peut effectuer une tâche hors de portée des ordinateurs ordinaires – certains les gens se demandaient quel était le problème. Le programme, qui vérifiait la sortie d’un générateur de nombres aléatoires, avait une valeur pratique limitée et ne prouvait pas que la machine de l’entreprise pouvait faire quoi que ce soit d’utile, selon les critiques.

Maintenant, cependant, l’ordinateur quantique de Google a réalisé quelque chose qui pourrait avoir des applications dans le monde réel: simuler avec succès une simple réaction chimique. Cet exploit montre la voie vers la chimie quantique, qui pourrait élargir la compréhension des scientifiques des réactions moléculaires et conduire à des découvertes utiles, telles que de meilleures batteries, de nouvelles façons de fabriquer des engrais et des méthodes améliorées pour éliminer le dioxyde de carbone de l’air.

L’expérience de supériorité quantique de l’année dernière a été menée sur une puce appelée Sycamore, qui contenait 53 bits quantiques supraconducteurs, ou qubits. Refroidis à presque zéro absolu, les qubits prennent des propriétés de mécanique quantique, permettant aux scientifiques de les manipuler de manière plus compliquée et plus utile que les simples flux de courant «marche / arrêt» qui composent les bits des ordinateurs classiques. L’espoir est qu’un jour, les ordinateurs quantiques deviendront suffisamment puissants pour effectuer rapidement des calculs qui prendraient toute la vie de l’univers à un ordinateur classique.

Cette expérience de chimie quantique, qui a été décrite dans le numéro du 28 août de la revue Science, reposait sur la même conception de base de Sycamore, bien qu’elle n’utilisait que 12 qubits. Mais cela démontre la polyvalence du système, déclare Ryan Babbush, le chercheur en charge du développement des algorithmes pour le projet Google. «Cela montre qu’en fait, cet appareil est un ordinateur quantique numérique entièrement programmable qui peut être utilisé pour toutes les tâches que vous pourriez tenter», dit-il.

L’équipe a d’abord simulé une version simplifiée de l’état énergétique d’une molécule composée de 12 atomes d’hydrogène, chacun des 12 qubits représentant le seul électron d’un atome. Ils ont ensuite modélisé une réaction chimique dans une molécule contenant des atomes d’hydrogène et d’azote et y compris comment la structure électronique de cette molécule changerait lorsque ses atomes d’hydrogène se déplaçaient d’un côté à l’autre. Parce que l’énergie des électrons dicte la vitesse à laquelle une réaction se produit à une température donnée ou à une concentration de molécules différentes, de telles simulations pourraient aider les chimistes à comprendre exactement comment cette réaction fonctionne – et comment elle changerait si elles modifiaient la température ou le cocktail chimique.

La simulation exécutée par les chercheurs, connue sous le nom de procédure Hartree-Fock, peut également être effectuée sur un ordinateur classique, de sorte qu’elle n’a pas, à elle seule, démontré la supériorité d’un ordinateur quantique. Et il a été exécuté avec l’aide d’un ordinateur classique, qui a utilisé l’apprentissage automatique pour évaluer chaque calcul, puis affiner de nouvelles séries de simulation quantique. Mais cet exploit valide les méthodes sous-jacentes du projet, qui feront partie intégrante des futures simulations de chimie quantique, déclare Nicholas Rubin, chercheur au sein de l’équipe quantique de Google. Et c’était deux fois plus grand que le précédent calcul de chimie record effectué sur un ordinateur quantique.

En 2017, IBM a effectué une simulation de chimie quantique à l’aide de six qubits. Rubin dit que ce résultat décrit un système moléculaire avec un niveau de complexité que les scientifiques des années 1920 pourraient calculer à la main. En doublant ce chiffre à 12 qubits, le projet de Google s’est attaqué à un système qui pouvait être calculé avec un ordinateur des années 1940. «Si nous le doublons à nouveau, nous irons probablement à quelque chose comme 1980», ajoute Babbush. «Et si nous le doublons à nouveau, alors nous serons probablement au-delà de ce que vous pourriez faire de façon classique aujourd’hui. »

Jusqu’à présent, aucun ordinateur quantique n’a réalisé ce qu’un ordinateur classique ne pouvait pas faire, déclare Xiao Yuan, chercheur postdoctoral à l’Institut de physique théorique de l’Université de Stanford, qui a écrit un commentaire accompagnant l’article de Google dans Science. Même la réalisation de la supériorité quantique de l’entreprise en 2019 a été remise en question par les chercheurs d’IBM, qui ont montré un moyen d’obtenir les mêmes résultats sur un supercalculateur en deux jours et demi, bien que la version de Google prenne un peu plus de trois minutes. Mais, dit Yuan, l’expérience de chimie quantique est une étape importante vers un objectif majeur. «Si nous pouvons utiliser un ordinateur quantique pour résoudre une question classiquement difficile et significative, ce serait vraiment la nouvelle la plus excitante», ajoute-t-il.

Il n’y a aucune raison théorique pour laquelle les scientifiques ne pourraient pas atteindre cet objectif, dit Yuan, mais le défi technique de passer de quelques qubits à plusieurs centaines – et finalement beaucoup plus – nécessitera beaucoup d’ingénierie compliquée. Un ordinateur quantique polyvalent avec des millions de qubits nécessitera le développement de protocoles de correction d’erreur, un problème particulièrement ardu qui peut prendre une décennie ou plus à résoudre. Mais les soi-disant ordinateurs quantiques bruyants à échelle intermédiaire, qui n’ont pas de correction d’erreur complète, pourraient encore s’avérer utiles dans l’intervalle.

La chimie est bien adaptée à l’informatique quantique, car une réaction chimique est intrinsèquement quantique, déclare Alán Aspuru-Guzik, pionnier de la chimie quantique à l’Université de Toronto. Pour modéliser pleinement une telle réaction, il faut connaître les états quantiques de tous les électrons impliqués. Et quelle meilleure façon de modéliser un système quantique que d’utiliser un autre système quantique? Bien avant que les ingénieurs développent un ordinateur quantique généralement programmable, les appareils dotés d’une poignée de qubits devraient être capables de surpasser les ordinateurs classiques sur un sous-ensemble de problèmes intéressants en chimie, dit Aspuru-Guzik. « C’est donc un gros problème, mais ce n’est pas la fin de l’histoire », ajoute-t-il.

Par exemple, Aspuru-Guzik recherche de meilleurs matériaux de batterie pour stocker l’énergie produite par les éoliennes et les cellules solaires. Ces matériaux ont des propriétés qui peuvent être en conflit: ils doivent être suffisamment réactifs pour se charger et se décharger rapidement, mais toujours suffisamment stables pour éviter d’exploser ou de prendre feu. Des modèles informatiques des réactions pourraient aider à identifier les matériaux idéaux pour cette tâche délicate. Ces modèles pourraient également jouer un rôle important dans le développement de nouveaux médicaments.

Même ainsi, les ordinateurs quantiques ne sont peut-être pas la seule nouvelle façon révolutionnaire de modéliser les réactions chimiques, dit Aspuru-Guzik. Il est possible que l’intelligence artificielle puisse développer des algorithmes suffisamment efficaces pour exécuter des simulations utilisables sur des ordinateurs classiques. Pour couvrir ses paris, son laboratoire travaille sur les deux possibilités: il développe de nouveaux algorithmes à exécuter sur des ordinateurs quantiques de milieu de gamme et crée des robots pilotés par l’IA pour découvrir de nouveaux types de matériaux.

Mais le travail de Google rend Aspuru-Guzik optimiste quant au fait que l’informatique quantique peut résoudre des problèmes intéressants dans un avenir pas trop lointain. «C’est le mieux qu’un ordinateur quantique puisse faire aujourd’hui», dit-il. «Mais il y a beaucoup de travail, tant au niveau matériel que logiciel, pour y parvenir.»