DUBLIN, 13 janvier (.) – L’ordre religieux qui gérait un foyer pour mères célibataires dans la ville irlandaise de Tuam, où les restes de centaines de bébés ont été retrouvés dans une fosse commune, s’est excusé pour le traitement des nourrissons sous vos soins.

Un rapport commandé par le gouvernement et publié mardi a révélé un taux de mortalité “épouvantable” d’environ 15% parmi les enfants nés dans le réseau de foyers connus sous le nom de Mère et Bébé, reflétant des conditions de vie brutales. Environ 9 000 enfants sont morts au total.

Des proches ont dénoncé que les bébés avaient été maltraités parce qu’ils étaient les enfants de mères célibataires qui, comme leurs enfants, étaient perçues comme une tache sur l’image de l’Irlande en tant que nation catholique pieuse.

«Nous n’avons pas été à la hauteur de notre christianisme lorsque nous avons dirigé le foyer», ont reconnu dans un communiqué les Sœurs de Bon Secours, qui dirigeaient le foyer pour mères et bébés de Santa María à Tuam de 1925 à 1961.

“Nous n’avons pas respecté la dignité inhérente aux femmes et aux enfants qui sont venus à la maison. Nous ne leur avons pas offert la compassion si nécessaire”, ont-ils ajouté dans le communiqué.

L’enquête gouvernementale a commencé il y a six ans, après que l’historienne amateur locale Catherine Corless a découvert des preuves d’un charnier non identifié à Tuam et a trouvé des archives publiques montrant que 796 enfants étaient morts dans la maison.

“Nous reconnaissons en particulier que les nourrissons et les enfants décédés à la maison ont été enterrés de manière irrespectueuse et inacceptable. Pour tout cela, nous sommes profondément désolés”, a déclaré l’ordre religieux dans le communiqué.

“Nous espérons et prions pour que le processus de guérison atteigne tous ceux qui sont touchés, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts … Nous espérons que nous, notre église et notre pays, pouvons apprendre de cette histoire”, a-t-il ajouté.

