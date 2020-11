Un homme fait des gestes après avoir voté lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 à Portland, Oregon. REUTERS / Goran Tomasevic

L’Oregon est devenu mardi le premier État américain à décriminaliser la possession de petites drogues lourdes comme la cocaïne et l’héroïne., et de légaliser l’accès aux champignons hallucinogènes à des fins thérapeutiques.

Quatre États ont également approuvé, selon les projections de la presse, l’usage récréatif de la marijuana, suivant la ligne du reste du pays.

Une initiative de vote a également été approuvée en faveur de la décriminalisation d’un large éventail de psychédéliques dans la capitale nationale., Washington DC, quatrième juridiction à adopter la réforme.

Les mesures ont été autorisées par référendum lors des élections générales de mardi, lorsque le président des États-Unis a également été voté.

Avec la mesure 110, la possession de petites quantités de drogues lourdes dans l’Oregon sera considérée comme une infraction civile – avec une amende de 100 $ ou un traitement de réadaptation gratuit, qui sera financé par les recettes fiscales de l’industrie du cannabis, qui est légale dans l’Oregon. .

La quantité de médicament autorisée variera également en fonction de la substance: un gramme ou moins pour l’héroïne, deux grammes pour la cocaïne, et ainsi de suite.

L’Oregon est le premier État à légaliser l’usage thérapeutique des champignons (Photo: @ElPodcastFM)

Actuellement, la possession de drogue dans l’Oregon est passible d’amendes allant jusqu’à 6 250 $ et d’un an de prison.

La production et la vente de ces drogues resteront illégales, en vertu de la proposition, qui a été approuvée par l’Oregon Nurses Association, le chapitre de l’Oregon de l’American College of Physicians et l’Oregon Academy of Family Psychiatry, et qui vise à empêcher les toxicomanes d’entrer dans le système de santé. justice criminelle.

“Punir les gens pour usage de drogue et toxicomanie est coûteux et n’a pas fonctionné. Plus de traitement au lieu de punition est une meilleure approche”Les groupes ont déclaré dans un communiqué.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et son épouse, Priscilla Chan, ont également soutenu cette initiative, qui ont contribué 500 000 dollars par le biais de leur fondation caritative.

Cependant, les critiques, y compris plusieurs groupes locaux travaillant sur la politique de la toxicomanie, ont averti que cette décision compromettrait les efforts locaux.

La deuxième initiative de l’État, 109, légalise l’utilisation thérapeutique de la psilocybine, ou champignons hallucinogènes, pour les personnes de plus de 21 ans qui souffrent de maladies telles que la dépression, la dépendance et l’anxiété.

La mesure, approuvée par plus de 56% des électeurs, selon les premiers résultats, a été menée par les psychothérapeutes de Portland Tom et Sheri Eckert.

Drogues. (Shutterstock)

«Nous sommes au milieu d’une crise de santé mentale dans l’Oregon», a averti Tom Eckert. “Nous avons l’un des taux de maladie mentale les plus élevés au pays. Donc le statu quo ne fonctionne pas».

L’autorité sanitaire de l’État sera chargée d’établir la réglementation et les critères pour la création de centres de consommation de ces champignons, qui seront opérationnels jusqu’en janvier 2023.

Une mesure approuvée en Washington DC -initiative 81- décriminalise également les champignons hallucinogènes et autres substances psychédéliques.

L’Arizona, le Mississippi, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud, pour leur part, ont légalisé mardi l’usage récréatif de l’herbe, selon des résultats provisoires.

L’Oregon a été le premier État des États-Unis à décriminaliser le cannabis en 1973 et légalisé en 2014, comme d’autres États depuis.

En tout, 15 États ont dépénalisé l’usage récréatif de la marijuana depuis 2012.

Avec des informations de l’.

PLUS SUR CE SUJET:

Juan Manuel Santos considère la guerre contre la drogue comme perdue et suggère la légalisation

José Mujica s’est prononcé en faveur de la légalisation de la consommation de cocaïne

Un pas de plus vers la légalisation du cannabis: le Sénat a généralement approuvé son usage récréatif