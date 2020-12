Roberto López Lara, son ancien secrétaire à l’Intérieur, console Lorena (Photo: Capture d’écran)

Six heures après le assassinat d’Aristóteles Sandoval Díaz, ancien gouverneur de l’État de Jalisco (2013-2018), sa femme et veuve, Lorena Arriaga, s’est rendu dans les locaux de l’Institut Jalisco des sciences judiciaires (IJCF) pour identifier le corps et se conformer aux procédures requises par la loi.

Près de 10:00 heures, est venu accompagné de qui il était Secrétaire général du gouvernement de l’ancien président du PRI, Roberto López Lara. Vêtue d’une veste rouge et portant des lunettes de soleil et un masque noir, elle est entrée sans faire de déclarations aux installations de l’agence d’État, situées dans le contournement Luis Donaldo Colosio, à Port de Vallarta.

À son départ, dans une interview accordée aux médias qui se trouvaient sur place, López Lara a rapporté que le corps déménagerait dans la capitale de l’entité, bien que ils ne savent toujours pas quand cela se produira.

Il va déménager dans la ville de Guadalajara et nous avons déjà eu une communication avec l’Etat pour avoir des hommages qui vont être rendus à son collègue et ami, Aristóteles Sandoval.

Lorena n’a pas fait de déclaration (Photo: Capture d’écran)

Aussi, avec une voix cassée, remercié à tous les médias, citoyens et amis qui ont été à l’affût au milieu de cet «événement malheureux».

Continuons son héritage. Il a laissé un héritage important à Jalisco et je pense que c’est la partie avec laquelle nous restons

Il est à noter que, vers midi le 18 décembre, la famille du politicien a publié une déclaration pour reconnaître les démonstrations de soutien et aussi pour souligner son héritage.

«Non seulement notre famille a perdu un père merveilleux et un partenaire de vie formidable; Jalisco et le Mexique ont perdu un homme exemplaire, qu’il a consacré sa vie au service public avec la conviction claire de mettre fin aux inégalités par l’innovation sociale », lit-on dans le document partagé sur Twitter par le journaliste Carlos Loret de Mola.

Aristote et Lorena, avec leur famille, pendant le cri de l’indépendance au palais du gouvernement de Jalisco (Photo: Cuartoscuro)

Ils ont également profité de faire un appel à la société:

De la colère et de la douleur que nous ressentons aujourd’hui, & nbsp; nous vous invitons à ne pas laisser l’élan qu’Aristote a montré chaque jour de sa vie s’estomper & nbsp; et nous le portons en chacun de nous, et que nous transformons cette lumière en l’énergie dont nous avons besoin pour mettre fin à la violence que connaît notre pays. De mon coeur, merci encore

Aristote Sandoval a été assassiné à l’aube ce vendredi dans un attaque directe à l’intérieur du District / 5 bar, à Puerto Vallarta, Jalisco. Cela a été rapporté par le gouverneur Enrique Alfaro via leurs réseaux sociaux.

De son côté, le procureur de la République, Gerardo Octavio Solís, a indiqué que les événements se sont déroulés vers 1h40 du matin dans la discothèque située sur l’Avenida Francisco Medina Ascencio, où l’ancien gouverneur J’étais avec trois autres personnes depuis 22h00 hier.

Vidéo: @OroNegroMx / Twitter.

Selon son récit, Sandoval Díaz, qui avait une escorte de 15 éléments, s’est rendu à la salle de bain et a été suivi par un sujet qui lui a tiré une balle dans le dos et l’a tué.

Lorsque le meurtrier a tenté de s’échapper, une fusillade a éclaté qui a blessé l’un des gardes du corps de l’ex-président, mais le tueur à gages a été soutenu par d’autres sujets qui ont soutenu son évasion.

L’ex-président était assisté par des ambulanciers paramédicaux, mais est décédé lors du transfert.

Les autorités enquêtent sur les employés du bar, affirmant que le personnel du restaurant a nettoyé les taches de sang et recueilli des preuves “Dans le but d’entraver l’enquête.”

PLUS SUR CE SUJET:

Le meurtre d’Aristote Sandoval pas à pas: il a été abattu dans le dos dans une salle de bain de bar

Mandats de perquisition et collecte de données: c’est ainsi que se déroule l’opération à Puerto Vallarta pour le meurtre d’Aristóteles Sandoval

Ils ont publié une nouvelle vidéo du meurtre d’Aristóteles Sandoval à Puerto Vallarta qui montre une fusillade impressionnante