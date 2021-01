10/10/2019 Lorena Gómez, excitée, annonce l’enregistrement d’un album très spécial pour elle. MADRID, 22 (CHANCE) Aujourd’hui est un jour très spécial pour Lorena Gómez, une artiste de la tête aux pieds, avec l’une des meilleures voix d’Espagne. Après l’enfermement, la pandémie causée par le Covid et d’autres, l’artiste s’est mise au travail pour enregistrer son prochain album et c’est sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles qui puisse être dans le domaine professionnel de notre protagoniste. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 22 ANS (CHANCE)

Aujourd’hui est un jour très spécial pour Lorena Gómez, une artiste de la tête aux pieds, avec l’une des meilleures voix d’Espagne. Après l’enfermement, la pandémie causée par le Covid et d’autres, l’artiste s’est mise au travail pour enregistrer son prochain album et c’est sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles qui puisse être dans le domaine professionnel de notre protagoniste.

Il l’a avoué avec le texte suivant:

«Aujourd’hui est l’un des jours les plus importants pour moi. Enfin, je commence à enregistrer mon album. De nombreuses années de travail, de gaspillage à trouver, de recherche constante, de caresse de l’âme et de * arla aussi * n. Avec un objectif très important: trouver la vérité, ma vérité. J’ai appris à m’accepter, à m’aimer et à me valoriser comme jamais auparavant. J’ai rencontré des gens merveilleux, fous, mystiques, avec des elfes, avec de la magie. J’ai touché le fond pour me pousser avec plus de force et j’ai beaucoup pleuré, plus que ce que je voulais. J’ai perdu beaucoup de choses mais j’ai gagné. Parce qu’au final, on perd pour pouvoir trouver et dans ce cas, se retrouver. Aujourd’hui une nouvelle histoire commence, un nouveau chapitre de ma vie et je la tiens fort parce que je * sais que mon ange, d’où il est *, ne lâchera jamais * ma main. Merci à tous ceux qui ont * est rendu possible pour cela. Merci à vous, ceux qui sont de l’autre côté, de continuer et de vivre intensément avec moi cette folie bénie. Maintenant, si *. 2021 nous y allons “.

L’enregistrement de cet album est très spécial aussi parce qu’il a aidé l’artiste à se retrouver, à trouver sa vérité. Aujourd’hui commence un nouveau projet pour Lorena Gómez et la vérité est que nous sommes impatients d’entendre ce travail qui non seulement semble bon, mais qui nous plaira longtemps et fort car, comme vous le savez, elle a une voix spectaculaire.