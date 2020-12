@lornacepeda

Lorna Cepeda, l’actrice colombienne, connue dans le monde entier pour avoir donné vie à Patricia Fernández dans la telenovela Betty, la Fea, a confirmé que sa fille Daniela Paz Cepeda, 29 ans, serait une mère. L’annonce a été faite par le biais d’un post sur Instagram ce samedi qu’il a ensuite supprimé.

Sur son Instagram, Cepeda a partagé une photo dans laquelle on le voit tenant sa main sur le ventre de sa fille, ainsi qu’une vidéo dans laquelle Daniela et son mari ont révélé que ce serait une fille. L’annonce a été faite le jour de l’anniversaire de la future maman.

Dans le message qu’elle a écrit pour partager la joie d’être grand-mère, elle a réitéré l’amour qu’elle ressent pour ses trois enfants et a déclaré qu’ils n’avaient rien dit par respect pour sa fille.

«Mon bébé fête son anniversaire aujourd’hui! Et comme tous mes enfants @marianopazcepeda et #nathanielpazcepeda je l’aime de toute mon âme, mais Ce post c’est aussi parce que je veux partager avec vous la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle, qu’un nouveau membre de la famille arrive, je voulais vous dire, mais je devais respecter les souhaits de ma fille, Ils ne connaissent pas le bonheur que je ressens, les sentiments qui surgissent, pour voir comment Dieu fait des merveilles, je veux juste vous dire que je suis très heureux !! Merci à mon bébé @dpazcepeda et à ma bien-aimée @juanccasas de m’avoir offert ce grand bonheur! », A écrit Lorna.

Daniela est l’aînée des enfants de Lorna, et elle l’a eu à 19 ans, bien avant de jouer à la fameuse «peliteñida», puis Nathaniel, 23 ans, et Mariano, 21 ans viendraient.

Sa fille s’est mariée en mars 2019 avec l’avocat Juan Camilo Casas. À l’époque, Lorna a écrit qu’elle épousait «son bébé».

«Un jour absolument magique, excitant, heureux pour moi, mon bébé s’est marié, ma fille aînée, chauve, très jeune, belle, ils ne savent pas pleurer, sur cette route pour la livrer à @juanccasas (je t’adore) à l’église, non Je savais vraiment que j’allais tellement pleurer, peu de femmes donnent leurs filles à l’autel, en général le père le fait, mais j’ai pleuré de bonheur, d’émotion et que l’organisatrice du mariage (Ana) est la meilleure, Il m’a fait ouvrir la bouche, et m’a donné quelques gouttes pour contrôler mes émotions! Je ne peux pas imaginer ce que ce serait sans eux, mes sœurs @ivettecepeda @angiecepeda ont pleuré avec moi, mes enfants Mariano et Nathaniel, parce qu’ils ont compris les raisons, je leur dis juste, comme je l’ai dit dans un post précédent, tout ce qui se passe en ce qui concerne les enfants , ça vaut la peine!!! Je t’aime de mon âme @dpazcepeda », je publie ceci avec un cliché de sa fille avec sa robe de mariée.

ETDans une ancienne interview, Lorna avait déclaré que l’un des moments les plus difficiles de sa vie avait été celui où son fils Nathaniel, qui n’avait que 7 ans à l’époque, avait reçu un diagnostic de cancer. L’actrice a dit qu’elle avait découvert quand ils avaient fait des tests pour quelques bosses dans sa bouche, mais que, plus tard, au milieu d’autres tests avant l’opération, le cancer avait disparu, ce qui pour elle signifiait un miracle grâce à sa prière. Dieu et sa mère.