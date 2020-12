Jennifer Aniston a publié plusieurs images avec Lord Chesterfield, un chiot qu’elle a adopté lors d’une pandémie

Jennifer Aniston vous pourriez perdre des amis en ligne. L’actrice américaine de 51 ans a été durement critiquée pour un ornement particulier sur son arbre de Noël qui est devenu viral sur Twitter et a suscité un débat parmi ses fans.

La star des «Amis» a partagé quelques cartes de Noël sur son compte Instagram. Dans l’une des photos, Aniston a montré un Ornement circulaire en bois gravé qui lit «Notre première pandémie – 2002»(« Notre première pandémie – 2020 ») qui a généré une polémique dans les réseaux, pour avoir laissé entendre qu’il s’agit de la première de nombreuses pandémies.

«Salutations à notre première pandémie de 2020, où des millions de personnes sont mortes! Célébrons cela dans un ornement de Noël! “, un utilisateur a écrit sarcastiquement sur le message qu’il pensait que l’actrice envoyait.

«Toutes les célébrités ont fait pendant cette pandémie, c’est montrer à quel point elles sont déconnectées et complètement inconscientes de tout ce qui n’a rien à voir avec elles», s’est plaint une autre personne en partageant une capture d’écran de la photo.

Jennifer Aniston a partagé l’image d’un curieux accessoire de Noël

Au milieu d’une ré-épidémie de COVID-19 en Europe et dans d’autres parties du monde, et après la découverte d’une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni, beaucoup ont considéré que le message de l’actrice populaire n’a pas été opportun de saluer pendant les vacances.

Alors que certains utilisateurs ont souligné le mauvais goût de l’ornement, d’autres ont compris le ton humoristique de la publication du protagoniste de «The Morning Show». De nombreux fans l’a défendue et a accusé ses détracteurs de ne pas comprendre le point, affirmant que l’actrice marquait simplement une année mémorable dans l’histoire.

Aniston n’a pas encore répondu à la controverse sur les réseaux sociaux.

L’artiste a également partagé plusieurs images avec son chien dans la nuit du 24 décembre. En octobre, l’actrice a adopté Lord Chesterfield, un chiot qui l’accompagne désormais partout et est devenu une star dans le profil de sa propriétaire.

Jennifer Aniston avec son chiot Lord Chesterfield (@jenniferaniston)

De plus en plus active sur son profil Instagram, la gagnante du Golden Globe s’est également tournée vers son compte pour encourager ses millions de followers dans la dernière ligne droite de 2020. «Quelle année. N’oubliez pas de vous donner un peu d’amour et de tenir bon », dit-elle, à côté d’une photo dans laquelle elle est vue en train d’embrasser un miroir dans lequel se reflète son propre visage.

Une des dernières images de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Il y a quelques jours, Jennifer Aniston a repris les enregistrements de “The Morning Show” après presque un an de soutien à la pandémie. A son retour, l’actrice s’est préparée à tourner une scène de Noël sur le plateau situé à Los Angeles. Elle a été photographiée avec une partie de l’équipe de tournage. La deuxième saison de l’émission primée Apple TV n’a pas encore de date de formation, ce que l’on sait, c’est que Juliana Marguiles rejoint le casting.

La deuxième saison mettra à nouveau en vedette Aniston, Reese Whiterspoon, Steve Carell et Billy Crudup, entre autres. En plus des Margulies, ils seront également incorporés Greta Lee, Ruairi O’Connor et Hasan Minaj.

