À 3.10 le matin (heure argentine), Les Pumas sont revenus jouer un tournoi international après plus d’un an: les Trois Nations renouvelées, face au Tous les noirs à Sydney, Australie (télévisé sur ESPN 2). Et l’attente en valait la peine, puisque ceux dirigés par Mario Ledesma sont sortis inspirés sur le terrain et ils ont prévalu 25-15 contre les puissants Néo-Zélandais.

Jusqu’à ce match, le bilan était presque entièrement en faveur des All Blacks, qui avaient remporté 28 des 29 matches les uns contre les autres.. Le seul astérisque positif pour l’Argentine s’était produit il y a plus de 35 ans: le 5 novembre 1985 au stade Ferro, Los Pumas égalait les Néo-Zélandais à 21 ans, grâce à une performance historique d’Hugo Porta, auteur de tous les points argentins. .

Avant ses débuts dans les Tres Nations, l’Argentine avait disputé son dernier match le 9 octobre de l’année dernière lors de la Coupe du monde 2019 au Japon contre les États-Unis, dans ce qui était la clôture de la phase de groupes que l’équipe n’a pas pu surmonter. , mais cela s’est terminé par une victoire contre les Américains par 47-17.

Après 13 mois sans matches internationaux et avec cette nouvelle version du traditionnel Championnat de Rugby, étant donné que l’Afrique du Sud a choisi de sortir de la compétition, l’équipe de l’Albiceleste est entrée sur le terrain de jeu du Bankwest Stadium, Sydney, pour affronter la Nouvelle-Zélande, avec l’Australien Angus Gardner comme arbitre du match.

L’un des moments forts du retour de Los Pumas à l’action a été le retour de l’aile Juan Imhoff, qui n’a pas porté la veste bleu clair et blanche lors des matches officiels depuis sa performance à la Coupe du monde 2015, où l’équipe a terminé parmi les quatre meilleures de la planète. De plus, il y a eu la première du centre Santiago Chocobares.

Au début des Trois Nations, les Hommes en Noir battre l’Australie locale 43-6. Mais la semaine dernière Les Wallabies ils se sont vengés et se sont retrouvés avec une victoire importante 24-22.

Nicolás Sánchez, le buteur de Los Pumas

Formations

Les Pumas: Santiago Carreras; Gonzalo Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares et Juan Imhoff; Nicolás Sánchez et Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni et Pablo Matera (c); Matías Alemanno et Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya et Nahuel Tetaz Chaparro. DT: Mario Ledesma.

Suppléants: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti et Santiago Cordero.

Tous les noirs: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goddhue et Caleb Clarke; Richie Mo’unga et Aaron Smith; Sam Cane (c), Ardie Savea et Shannon Frizzel; Sam Whitelock et Patrick Tuipulotu; Tyrell Lomax, Dane Coles et Lewis Moody. DT: Ian Foster.

Suppléants: Codie Taylor, Alex Hodgman, Nepo Laulala, Tupou Vaa’i, Hoskins Sotutu, Brad Webber, Rieko Ioane et Damian McKenzie.

