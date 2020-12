Santiago Stirz, étudiant en architecture et musicien, 34 ans

Un peu plus d’une semaine après le crime du cycliste Dmitri Amiryan au RetiroHier soir, un homme de 34 ans qui voyageait à vélo à La Plata a été touché à la tête par deux motos lors d’une tentative de vol. Le jeune homme a été admis à l’hôpital de San Martín et, dans les dernières heures, a reçu un diagnostic de mort cérébrale.

L’épisode violent s’est produit sur la Calle 47 entre 20 et 21 dans le quartier de La Loma, lorsque Santiago Stirz, étudiant en architecture et musicien, a circulé avec son vélo portant une guitare et un sac à dos. À ce moment-là, il a été intercepté par deux hommes à moto qui, sans un mot, lui ont tiré une balle dans la tête.

Le lieu du fait

Stirz a été laissé allongé sur le cordon tandis que les criminels s’échappaient à toute vitesse. Après avoir entendu les détonations, les habitants du quartier sont descendus dans la rue, ont observé la victime blessée et ont avisé le 911.

Le jeune homme a dû être transporté d’urgence à l’hôpital de San Martín, où il a été admis et dans les dernières heures a reçu un diagnostic de mort cérébrale. À cause de ce qui s’est passé, sa famille demande justice et que les responsables de l’incident soient trouvés.

Dans la cause intervient Cecilia Corfield, chef de l’UFI n ° 15 de La Plata, qui a décidé d’analyser les images que les caméras de sécurité du quartier peuvent fournir pour retrouver les assaillants.

Des dizaines de personnes à vélo ont pédalé le long de plusieurs pâtés de maisons à la mémoire d’Amiryan (Photo: @pamelachu_ok)

Ce fait ajoute à l’augmentation des vols de cyclistes ces derniers temps. Le cas le plus retentissant s’est produit le 8 décembre dernier avec le crime de Dmitri Amiryan, le cycliste arménien de 37 ans qui a été tué d’une balle dans le cou lors d’un assaut au Retiro. Pour l’acte, un mineur de moins de 15 ans a été arrêté.

De cette façon, hier, des dizaines de personnes à vélo ils ont pédalé le long de plusieurs blocs en mémoire de Amiryan et en hommage, les membres de sa famille ont accroché une bicyclette blanche à l’endroit exact où la victime a été attaquée.

La mobilisation a commencé dans la zone du Congrès et s’est terminée à l’intersection des avenues Madero et San Martín, lieu du crime, dans le quartier du Retiro. La campagne portait le slogan “Acheter des victimes volées”, une phrase du père de Pablo Ariel Tonello, un jeune de 27 ans tué le 30 juillet 2014 alors qu’il faisait du vélo de sa maison dans le quartier de Belgrano à son travail dans le Parque Patricios.

Démonstration d’hier (Photo: @UsinadeJusticia)

Selon les organisateurs de la marche en l’honneur de Dmitri, le vélo blanc a été installé comme un symbole pour réfléchir à la violence qui se cache derrière le marché illégal de vente de vélos. Organisés par les réseaux cyclistes sur Facebook et le groupe WhatsApp «Todos x Dmitri», qui comprend la famille, les amis, les patients et les connaissances du chiropraticien, ils se sont réunis à 18h30.

Dans la dernière fois, les vols de cyclistes ont augmenté grâce à boom des livraisons à domicile et des livraisons sur plateforme que pendant la pandémie a fait du vélo un nouvel objet de désir de vol. Pour cette raison, un nouveau marché noir pour l’achat et la vente de véhicules volés a été créé.

J’ai continué à lire

Avec un vélo blanc accroché à un poteau, ils ont rendu hommage au cycliste arménien tué au Retiro

Une balle dans le cou pour 7 mille pesos: comment fonctionne le marché noir des vélos qui a coûté la vie au citoyen arménien

Qui était Dmitri Amiryan, le citoyen arménien qui est allé faire un tour à vélo et a fini par être assassiné