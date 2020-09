Le directeur de la Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que Lorsque vous disposez d’un vaccin efficace contre Covid-19, il faudra tenir compte du fait que « initialement » l’offre sera limitée « Par conséquent, «la priorité doit être donnée à la vaccination des travailleurs essentiels et des personnes les plus à risque».

En d’autres termes, il sera nécessaire de « vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays », a-t-il souligné lors de la conférence de presse tenue ce vendredi à Genève, où il a choisi de « l’utiliser efficacement ».

« Au fil du temps, à mesure que la production augmente, nous voulons que tout le monde dans le monde ait accès aux vaccins. Mais au départ, lorsque l’offre est limitée, la priorité doit être donnée à la vaccination des travailleurs essentiels et des personnes les plus à risque, y compris les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies sous-jacentes », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas seulement un impératif moral et un impératif de santé publique, c’est aussi un impératif économique.. Dans notre monde interconnecté, si les habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire manquent de vaccins, le virus continuera de tuer et la reprise économique mondiale sera retardée. Par conséquent, l’utilisation des vaccins comme bien public mondial est dans l’intérêt national de chaque pays », a-t-il ajouté.

Selon lui, « le nationalisme des vaccins prolongera la pandémie, pas la raccourcira ». Pour cette raison, il a de nouveau mis en exergue l’installation COVAX, qui est le mécanisme international convenu pour garantir un accès mondial équitable aux vaccins, qui a été établie par l’OMS et qui se définit comme «solidarité en action».

COVAX garantit l’accès au plus grand portefeuille de vaccins candidats au monde. «Notre partenaire, la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI) soutient neuf candidats vaccins qui seront mis à la disposition du Centre en cas de succès, dont sept sont en essais cliniques», a-t-il expliqué.

Actuellement, la plateforme est en pourparlers sur quatre autres vaccins prometteurs; En outre, neuf autres candidats qui en sont aux premiers stades de développement sont en cours d’évaluation en vue de leur inclusion dans le Mécanisme.

En ce moment, 78 pays et économies à revenu élevé et intermédiaire de la tranche supérieure ont confirmé leur participation au Fonds COVAX, et le nombre augmente. Bien qu’il y ait encore d’autres à rejoindre, Tedros a donc exhorté ceux qui ne l’ont pas encore rejoint à le faire avant le 18 septembre.