Les responsables de la santé publique du comté de Los Angeles ont commencé à tester les patients pour une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus que ce qui est rapporté en Europe.

Miamimundo / telemundo51

La directrice de la santé publique, Barbara Ferrer, a déclaré qu’un laboratoire local effectuait un séquençage génétique pour analyser les échantillons de virus collectés dans le comté, mais qu’il faudra environ une semaine pour terminer le processus, a rapporté vendredi le Los Angeles Times.

La nouvelle variante a été signalée pour la première fois en Grande-Bretagne, qui a institué des règles de verrouillage plus strictes la semaine dernière, mais elle a également été signalée en France. On dit qu’il est beaucoup plus contagieux que la souche originale du virus, mais il ne s’est pas avéré plus mortel.

Les responsables locaux craignent que si la nouvelle souche est déjà présente dans le sud de la Californie, elle pourrait être à l’origine de la croissance explosive des cas de COVID-19 observée depuis la période des vacances de Thanksgiving.

«Cela s’est produit à une vitesse dévastatrice. Toutes les personnes à qui j’ai parlé ont dit que cette accélération dépassait tout modèle et toute attente, alors les gens disent: «Qu’est-ce qui a cassé? mercredi.

“Quand j’ai parlé avec le département d’État de la Santé publique, ils ont indiqué qu’ils avaient cherché et ne croyaient pas avoir vu” la nouvelle souche, a déclaré Ferrer au journal.

«Mais vous savez, vous devez savoir ce que vous recherchez. Donc, je pense que tout le monde à ce stade qui voit ce genre d’augmentation cherche évidemment à voir: “Avons-nous cette variante particulière?” “

On ne sait pas pour le moment si la variante réduirait l’efficacité des deux vaccins COVID-19 qui ont commencé à circuler, mais c’est l’une des choses que les responsables de la santé étudient.