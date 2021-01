Cavalier dans les plaines orientales de la Colombie. Photo: Urne de cristal de la présidence de la République.

Le prestigieux média américain The New York Times a publié sa liste des ‘52 endroits à aimer en 2021 ′ (52 endroits à aimer en 2021, en anglais). Seules trois destinations sud-américaines figurent sur la liste et Los Llanos en Colombie se démarque parmi les cinq premières.

Au lieu de distribuer son registre annuel traditionnel, le journal a demandé à ses lecteurs d’envoyer des messages au média leur disant qui avaient été les endroits à travers le monde qui les avaient «ravis, inspirés et consolés en une année aussi sombre que 2020″.

Au total, le média américain reçu plus de 2000 messages. Parmi celles-ci, ils ont fait une compilation des 52 destinations les plus mises en avant par les lecteurs, dans le but d’inspirer les voyageurs dans une année où le tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés, et de leur rappeler que le monde est toujours là à les attendre. laissez-les passer par là.

Vue sur les plaines orientales. Photo: Univiajes.

La région de Los Llanos a été examinée par les médias comme une destination touristique qui doit être connue dans le pays, au-delà des lieux traditionnels de soleil et de plage comme Carthagène, ou des lieux urbains comme Bogotá.

Samuel Dulik, l’auteur du texte, a décrit Los Llanos comme des sommets andins spectaculaires où naissent «de vastes et sauvages prairies» qui se mêlent à l’odeur de la mer, de l’herbe, du bétail et des rôtis fumés typiques, d’où ils émergent traditionnels. rythmes tropicaux typiques de la région: le joropo.

“Los Llanos abrite une combinaison attrayante de biodiversité vierge et de culture traditionnelle du bétail apparemment perdue dans le temps. Anacondas, singes hurleurs, capybaras et crocodiles coexistent avec des éleveurs, des fermiers et des milliers de têtes de bétail.“Dulik a détaillé dans les médias américains.

Revue de Los Llanos, Colombie, dans le New York Times. Photo: Capture d’écran The New York Times.

L’écrivain a également souligné que Los Llanos est un endroit qui offre la tranquillité au voyageur («Préparez-vous à dire adieu au signal de votre téléphone portable», déclare Dulik), et que par conséquent, ils deviennent une destination colombienne exceptionnelle à visiter, surtout quand ils commencent tout juste à émerger dans les sites touristiques les plus traditionnels du pays.

La liste publiée par le New York Times mettait également en évidence deux autres destinations en Amérique du Sud. Entre eux, apparaît la capitale du Paraguay, Asunción. Étant la ville la plus peuplée de ce pays, elle a été décrite par l’écrivain Abigail Williamson comme «un endroit où aller si vous pensez que la partie la plus importante du voyage est de rencontrer des gens».

Vue générale de la façade du Palais du Gouvernement, également appelé Palacio de López à Asunción (Paraguay). . / Nathalia Aguilar / Archives

Selon l’auteur, Asunción est un endroit coloré, non seulement pour ses bus de premier plan ou ses manguiers et lapachos, mais aussi à cause de la chaleur des gens, qui selon son expérience – après avoir vécu là-bas pendant deux ans – est comme un câlin que même ses visiteurs peuvent ressentir.

Le spa Huanchaco, au Pérou, est l’autre point marquant du cône sud que le journal américain recommande de parcourir en cette 2021. “Un endroit pour se reposer un peu, se détendre et ne pas s’inquiéterC’est ainsi que le New York Times commence sa revue.

Huanchaco Spa, Pérou. Photo: Pixabay.

Will López Flores, décrit Huanchaco comme une petite ville animée avec des kilomètres de plage pour se reposer, où sa marque de fabrique est le surf et les couchers de soleil. “Vous entendez toujours des gens: des vendeurs qui vendent des bijoux ou des gens qui vendent différents types de nourriture. Il y a une odeur de viande et de fumée dans l’air. Je sens encore les picarones (beignets frits) et les papas relenas (pommes de terre farcies frites). Et chaque jour a un coucher de soleil incroyable. », Explique Flores.

Les quatre premiers podiums de la liste ont été remportés par South Wales, au Pays de Galles; Saipan, dans les îles Mariannes du Nord; Kaliya Dhrow, en Inde, et Ispahan, en Iran.

Voici la liste complète des 52 endroits à aimer en 2021:

1. South Wales, Pays de Galles

2. Saipan, Îles Mariannes du Nord

3. Kaliya Dhrow, Inde

4. Ispahan, Iran

5. Los Llanos, Colombie

6. Oasis de Siwa, Égypte

7. Le «triangle d’or» du Montana

8. Le Camino de Santiago, Espagne

9. Malpaís, Costa Rica

10. Dakar, Sénégal

11. Église Saint-Jacques-le-Less à Londres, Angleterre

12. La médina de Marrakech, Maroc

13. Montagne Nanda Devi, Inde

14. Sentier Laugavegur, Islande

15. Wadi Rum, Jordanie

16. Aruba

17. Kaohsiung, Taïwan

18. Les Highlands écossais, Écosse

19. Lake Michigan, États-Unis

20. Niansogoni, Burkina Faso

21. Asuncion, Paraguay

22. South London Parks, Angleterre

23. Beyrouth, Liban

24. Sibérie, Russie

25. Andros, Grèce

26. Roumanie

27. East Haddam, Conn

28. Parc national de Yarra Ranges, Australie

29. Parc national de Bryce Canyon, Utah

30. Huanchaco, Pérou

31. Jimmy’s Beach, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

32. Université de Cambridge, Angleterre

33. Lahore, Pakistan

34. Svalbard, Norvège

35. Alberta, Canada

36. Santa Rosa, Californie

37. Haïti

38. Ladakh, Inde

39. Hokkaido, Japon

40. Tappan Zee de la rivière Hudson, New York

41. Northern Arkansas, États-Unis

42. Tagaytay, Philippines

43. Milford Sound, Nouvelle-Zélande

44. Cordoue, Espagne

45. Gates of the Arctic National Park and Preserve, Alaska

46. ​​Con Dao, Vietnam

47. Kirghizistan du Nord

48. Table Mountain, Le Cap, Afrique du Sud

49. Turku, Finlande

50. The Rawah Wilderness, Colorado

51. The Methow Valley, Washington

52. Le monde

