Plusieurs des candidats de Morena pour les 15 gouvernorats d’État qui seront joués lors des élections de l’année à venir 2021 ont déjà été découverts.

L’un d’eux est David Monreal, qui cherchera – pour la troisième fois – le poste de gouverneur de son entité Zacatecas. Il est le frère du sénateur Ricardo Monreal Ávila (l’un des politiciens les plus proches du président Andrés Manuel López Obrador.

Cette candidature, entre autres, a alimenté les revendications de la Cacicazgo que la famille Monreal a tenté d’établir à Zacatecas. Mais à quoi sont dues ces accusations?

David Monreal

Les frères Ricardo, David et Saúl Monreal Ávila sont trois d’une famille de 15 frères et sœurs Quoi ils ont occupé – au moins – au cours des deux dernières décennies divers postes de la fonction publique dans leur État d’origine. David était maire de la municipalité de Fresnillo (d’où vient la famille) de 2007 à 2010. À cette époque, il était membre du Parti de la révolution démocratique (PRD). Son frère Saúl est l’actuel président municipal de Fresnillo.

Aussi ils ont représenté leur état au Congrès de l’Union. Ricardo est actuellement sénateur et président du Conseil de coordination politique. Il a également été député, de 2012 à 2015. David a été sénateur de la même manière de 2016 à 2018. Alors que Saúl a été député en 2010.

Et d’ici 2021, deux des trois frères chercheront des postes élus dans leur État. Comme nous l’avons déjà mentionné, David Monreal opte pour le mandat d’État de Zacatecas. Alors que son frère Saúl a annoncé qu’il chercherait à être réélu à la mairie de Fresnillo. Il convient de noter que déjà l’un des frères a été gouverneur de cet état: Ricardo Monreal, entre 1998 et 2004, avec le PRD, parti auquel il a changé après que le PRI lui ait refusé précisément cette candidature.

Ricardo Monreal a discuté avec López Obrador du programme législatif. (Twitter @ RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, proche du président Andrés Manuel López Obrador

La proximité que certains responsables entretiennent avec l’actuel président mexicain n’est un secret pour personne. Et sans aucun doute l’un des principaux est le sénateur Ricardo Monreal.

Il est politicien, avocat et universitaire de Plateros, Zacatecas. Il est né le 19 septembre 1960. De 2014 à 2017, il était chef de la délégation Cuauhtémoc de l’époque, à Mexico, pour Morena.

Sa carrière politique, qui a débuté en 1975, a débuté dans les rangs du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI). Cependant, en 1998, alors qu’il cherchait à devenir gouverneur de son État, il est passé au Parti de la révolution démocratique (PRD). Et puis il est allé au Parti travailliste (PT), d’où il a coordonné la deuxième campagne présidentielle d’Andrés Manuel López Obrador.

Il est maintenant le coordinateur des Morenoites au Sénat et président du Conseil de coordination politique.

Photo: @lopezobrador_ / Twitter (capture d’écran)

Il a récemment été impliqué dans la controverse sur les réformes de la loi Banco de México (Banxico), car c’est lui qui a promu cette proposition. Ils ont même commencé à l’appeler «loi Monreal».

La controverse sur ledit projet est survenue parce que les changements approuvés à la chambre haute ont établi que la Banque centrale aurait l’obligation de acheter des devises étrangères que les institutions financières ne peuvent rapatrier dans leur pays d’origine, qu’il ait été possible ou non de vérifier la légalité des ressources.

En d’autres termes, Banxico serait obligé d’acheter l’argent liquide à des personnes qui ne peuvent pas l’échanger dans des entreprises ou dans d’autres institutions bancaires.

Il convient de noter qu’après cette annonce, il a été annoncé que toutes les institutions financières du pays étaient bien sur la question du change du dollar, c’est-à-dire qu’elles ne montraient pas d’accumulation de liquidités dans cette monnaie. Toutes les banques sauf une: Banco Azteca, qui depuis 2017 n’a pas conclu d’accord de correspondant avec des entités étrangères, après que le Financial Crimes Control Office des États-Unis a sanctionné son partenaire, la Lone Star National Bank, pour avoir enfreint la législation anti-blanchiment dans sa relation avec la banque Salinas Pliego.

Le président et Salinas Pliego ont des liens étroits (Photo: Cuartoscuro)

Ainsi, bien que le président López Obrador ne se soit pas prononcé sur la question, précisément pour son silence, beaucoup ont accusé un approbation tacite des changements ce qui enverrait un double message: à Banxico que son autonomie est vulnérable au moment de la quatrième transformation –Le président est favorable à la centralisation des institutions– et, le plus grave, un clin d’œil à celui qui s’est positionné comme son banquier préféré, en plus de l’accord avec l’un de ses plus proches officiels, Ricardo Monreal.

