Dimanche prochain à 06h00 se jouera le match de la troisième journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons la dispute de victoire à Lille déjà Metz dans le Stade Pierre-Mauroy.

OSC Lille arrive avec impatience au troisième jour après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Auguste-Delaune II 1-0 devant Stade de Reims, avec un peu de Bamba. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer deux buts pour et un contre.

Du côté des visiteurs, FC Metz ne pouvait pas faire face AS Monaco lors de leur dernier match (1-0), ils chercheront donc une victoire contre OSC Lille pour définir le cours du tournoi.

Mettre l’accent sur la performance en équipe à domicile, OSC Lille ils ont réalisé un équilibre d’un match nul dans un match joué à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Pierre-MauroyEn fait, les chiffres montrent huit victoires, trois défaites et six nuls en faveur de OSC Lille. De même, les locaux ont un total de deux matches d’affilée invaincus face à ce rival de Ligue 1. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés Lille et Metz dans la compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on voit que l’équipe à domicile est en avance sur FC Metz avec une différence de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec quatre points au classement. Pour sa part, FC Metz il a zéro point et occupe la seizième place du classement.