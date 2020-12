Löthar Matthaüs a fait l’éloge d’Erling Haaland et a parlé de son avenir.

Depuis son entrée dans l’élite du football européen il y a un peu plus d’un an, Erling Haaland il est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde. Cette saison, porte 17 buts dans 14 matchs et la liste de ses prétendants est de plus en plus longue. Vos retours sur Borussia Dortmund Ils l’ont mis sur le radar de plusieurs clubs prestigieux, ce qui est clair en Allemagne.

Dans ce contexte, Löthar Matthäus toi a consacré quelques mots au tireur norvégien de 20 ans qu’il ne restera guère plus longtemps dans la ligue allemande.

«Cette positivité qu’il rayonne, se transmet à l’équipe. C’est pourquoi je pense que Haaland ne jouera plus à Dortmund et passera à l’étape suivante. “a déclaré la légende du football allemand, récemment incluse dans la Ballon d’Or Dream Team, en dialogue avec le site officiel de la Bundesliga.

Erling Haaland a inscrit 17 buts en 14 matchs avec le Borussia Dortmund cette saison (Photo: REUTERS)

Matthäus logiquement, il était également très heureux qu’un jeune homme aussi talentueux fasse partie du football allemand et pense qu’il est tombé dans le bon club: fier de l’avoir en Bundesliga. Il Borussia Dortmund tu dois être content de l’avoir parce que c’est un attaquant qui s’intègre dans un club avec tant d’émotions. “

Plus tard, le champion du monde a parlé des qualités footballistiques qui font Erling Haaland être un joueur “irremplaçable” et, retournez dans sa jeunesse, mettez-le à égalité avec Robert Lewandowski dans le Bayern Munich.

“À ses 20 ans, c’est une machine. C’est un attaquant qui vole. Apporte de la positivité à l’équipe tout en contribuant aux objectifs. C’est irremplaçable. Haaland est considéré à Dortmund de la même manière que Lewandowski est au Bayern: le meilleur joueur qui, Il n’est pas seulement responsable de marquer des buts, mais aussi de traîner l’équipe avec lui. Il est un leader avec 20 ans. Vous savez ce qu’il faut faire. Il travaille aussi sur la défense, ce que j’apprécie vraiment quand je vois Lewandowski le faire aussi. Il n’est pas seulement un attaquant fixe. Sa façon de penser, pour un garçon de 20 ans … qui ne pense pas seulement à lui-même, mais à toute l’équipe “, a-t-il analysé Matthäus.

Erling Haaland se remet actuellement d’une blessure au Borussia Dortmund (Photo: REUTERS)

Haaland est actuellement faible dans le BVB parce qu’il a subi une blessure à l’un de ses ischio-jambiers et sa dernière apparition a eu lieu à la fin novembre à la Date 9 de la Bundesliga avant le 1. FC Cologne. Son équipe s’attend à ce qu’il revienne prochainement et plusieurs clubs en Europe – comme Manchester United, City, Real Madrid ou Juventus – sont toujours attentifs à son développement. Cependant, ce n’est qu’en 2022 que l’équipe allemande mettra moins d’obstacles pour le laisser sortir. “Je ne suis à Dortmund que depuis un an et je suis très content”dit-il en recevant le prix Golden Boy.

