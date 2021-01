L’hypercar électrique Lotus Evija, fabriquée par Group Lotus Plc, une unité de Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd., se trouve sur une plaque tournante après avoir été dévoilée au Royal Horticultural Halls de Londres, au Royaume-Uni, le mardi 16 juillet 2019. est la première toute nouvelle voiture du constructeur automobile basé à Hethel, en Angleterre, en 11 ans.

(Bloomberg) – Lotus Cars cherche en dehors de l’empire tentaculaire de son propriétaire chinois pour l’aider à se préparer à un avenir électrique, s’associant à un autre petit constructeur automobile pour développer une voiture de sport à batterie.

La société britannique étroitement détenue a choisi de collaborer avec Alpine de Renault SA plutôt que l’une des marques du Zhejiang Geely Holding Group de plus en plus stable parce que la société française offre un moyen d’accélérer la livraison d’une toute nouvelle architecture, a déclaré Phil Popham, PDG de Lotus, dans un entretien. Les deux sociétés ont révélé pour la première fois leur rapprochement la semaine dernière.

Les véhicules électriques connaissent une croissance explosive, en partie grâce à l’augmentation des subventions des gouvernements pour aider les constructeurs automobiles à se remettre de la crise des coronavirus et à l’application de normes d’émissions plus strictes. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé à la fin de l’année dernière que le Royaume-Uni interdirait les ventes de voitures à essence ou diesel uniquement à partir de 2030, faisant pression sur Lotus et d’autres petites marques britanniques.

Lotus, connu pour ses modèles légers et bien maniables comme l’Esprit en forme de coin piloté sur film par James Bond, vise à commercialiser son premier véhicule électrique basé sur la plate-forme développée conjointement avec Alpine d’ici le milieu de la décennie.

Les architectures électriques coûtent généralement des centaines de millions de dollars, de sorte que la collaboration aidera les deux entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer les économies d’échelle. Lotus envisagera également de céder la plate-forme à d’autres fabricants, a déclaré Popham.

Alors que Lotus développe une hypercar électrique – l’Evija à 2 millions de dollars, présentée comme l’automobile la plus puissante du monde – elle ciblera des prix beaucoup plus modestes pour les futurs modèles électriques, a déclaré le PDG. L’Evija devait à l’origine commencer la production l’année dernière, mais a été retardée par la pandémie.

Lotus poursuit également le développement de ce qui est destiné à être son dernier modèle de moteur à combustion, a déclaré Popham. La voiture, dont le nom de code est le Type 131, coûtera entre 55 000 livres (67 000 dollars) et 100 000 livres et aura suffisamment d’espace intérieur pour être compatible avec une utilisation quotidienne.

Le milliardaire Li Shufu, qui contrôle Geely, a défendu la consolidation comme moyen pour les constructeurs automobiles de mettre en commun leurs ressources pour des initiatives telles que l’électrification et la technologie de conduite autonome. Il a construit un empire mondial de l’automobile au cours des deux dernières décennies, en achetant des voitures Volvo à Ford Motor Co. en 2010, en prenant des participations dans des marques héritées européennes, notamment Lotus, et en investissant dans Proton en Malaisie. Il est également le principal actionnaire de Daimler AG.

En permettant à Lotus de s’associer à Renault, Li a suivi l’approche non interventionniste qu’il a adoptée avec Volvo, qui, sous Geely, a doublé ses ventes et vu une résurgence menée par ses modèles de SUV populaires. Lotus avait précédemment déclaré qu’il augmenterait la production de moins de 1 600 voitures l’an dernier à au moins 5 000, un plan selon Popham reste sur la bonne voie.

Les petites voitures de sport électriques sont beaucoup plus difficiles à concevoir que leurs homologues à essence car elles doivent être légères et agiles – des attributs qui ne sont pas facilement réalisables avec des batteries lourdes, a déclaré Popham. Le développement conjoint avec Alpine est l’une des trois architectures EV en cours de développement par Lotus, avec Evija et une autre plate-forme plus grande.

Lotus prévoit de développer plusieurs variantes électriques hors de la plate-forme avec Alpine, qui construira ses propres voitures séparément de l’architecture.

La coopération peut s’étendre aux courses de Formule 1, dans lesquelles Lotus a été une force majeure dans les années 1980. L’entreprise a ensuite donné son nom à une ancienne écurie Renault jusqu’à ce qu’elle soit revendue à la firme française, qui la rebaptise Alpine à partir de cette année. Popham a déclaré qu’il souhaitait revenir au sport automobile.