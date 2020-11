(NOAA) / Document via REUTERS

Il est prédit que le Ouragan Eta elle deviendra l’une des tempêtes les plus puissantes de l’Atlantique cette année avant de frapper l’Amérique centrale avec des pluies et des vents dévastateurs.

L’orage, qui a des vents de 192 kilomètres par heure, est déjà un puissant ouragan de catégorie 3 sur l’échelle Saffir-Simpson. On estime qu’il atteindra la catégorie 4 avant de toucher terre lundi ou tôt mardi près de la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, a rapporté le US National Hurricane Center. Selon les prévisions, ses vents pourraient atteindre 140 miles par heure.

Eta, qui pourrait tomber jusqu’à 25 pouces de pluie après avoir touché terre, est la 28e tempête de l’Atlantique en 2020, égalant le chiffre de 2005 en termes de la plupart des systèmes baptisés en une seule année. Tant de personnes se sont formées que le centre des ouragans a déjà utilisé tous leurs noms officiels et a maintenant eu recours à des tempêtes avec des lettres grecques.

La pluie qu’Eta devrait laisser “Provoquerait des inondations catastrophiques et dangereuses et des débordements de rivières, ainsi que des glissements de terrain dans les zones plus élevées d’Amérique centrale”Le météorologue du centre des ouragans Dan Brown a écrit dans un rapport consultatif.

Il est rare que les ouragans de l’Atlantique atteignent la catégorie 4 ou plus en novembre, a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les cyclones tropicaux à la Colorado State University, dans un tweet.

Après avoir touché terre, certaines prévisions indiquent que l’Eta pourrait se reformer dans les Caraïbes occidentales et potentiellement atteindre Cuba.

Alors que les tempêtes de l’Atlantique en 2020 n’ont pas été aussi fortes que celles qui ont émergé au cours d’autres saisons prolifiques, un certain nombre de records ont été établis cette année, par exemple 11 ont frappé les États-Unis, six d’entre eux en Louisiane, selon Klotzbach. On estime que les tempêtes de cette année ont tué environ 160 personnes dans le bassin atlantique, et les nombreuses tempêtes qui ont balayé les champs de pétrole et de gaz naturel de la région américaine du golfe du Mexique ont entraîné plusieurs fermetures et évacuations. Alors que 2020 coïncide avec 2005 avec 28 tempêtes, c’est la première fois qu’Eta est utilisé pour nommer une tempête. En 2005, la 28e tempête n’a été ajoutée qu’à une analyse des données d’après-saison.

Le puissant ouragan Eta a continué de gagner rapidement en force lundi dans la mer des Caraïbes à l’approche du Nicaragua, où il devrait frapper avec des vents et des pluies dévastateurs à partir de nuit, a déclaré le United States National Hurricane Center (CNH).

Le cyclone, dont la force est passée à la catégorie 3 sur l’échelle Saffir-Simpson à cinq niveaux, aura un impact mardi sur la côte nord-est du Nicaragua et les régions voisines de l’est du Honduras, a annoncé la CNH dans un rapport.

“Les données satellitaires indiquent qu’Eta continue de se renforcer rapidement (…) Un renforcement continu est attendu jusqu’à ce qu’Eta atteigne la côte du Nicaragua”, a-t-il ajouté.

Jusqu’à vendredi soir, les pluies d’Eta pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain “catastrophiques” en Amérique centrale, a indiqué le service. Jamaïque, sud d’Haïti, îles Caïmans, El Salvador et le sud du Mexique pourrait également subir des ravages.

On craint que l’Eta soit l’ouragan le plus puissant à avoir frappé le Nicaragua depuis des années et pourrait mettre à l’épreuve le gouvernement du président Daniel Ortega, en charge de l’un des pays les plus pauvres du continent.

Le gouvernement nicaraguayen est en état d’alerte. Il a évacué certaines communautés côtières et envoyé des fournitures pour aider les habitants à se préparer au coup de la tempête, ont rapporté les médias d’État.

Pendant ce temps, le Honduras a commencé les évacuations dans au moins cinq départements situés sur la côte atlantique, dont Islas de la Bahía, un site touristique des Caraïbes. Les autorités de la protection civile ont déclaré que des abris étaient en cours de création où ils emportaient des nattes et de la nourriture.

Après midi lundi, Eta se trouvait à environ 135 kilomètres à l’est de Cabo Gracias a Dios, à la frontière du Nicaragua et du Honduras, et se déplaçait vers l’ouest à 15 kilomètres à l’heure. Ses vents maximums soutenus ont atteint 195 kilomètres à l’heure, a indiqué le NHC.

Avec des informations de Bloomberg et .

