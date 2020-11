Après être passé près des îles de San Andrés et Providencia, l’ouragan Iota atteindra le Honduras et le Nicaragua.

Les îles de San Andrés et Providencia, dans les Caraïbes colombiennes, sont toujours en état d’alerte en raison du passage de l’ouragan Iota, qui au petit matin du 16 novembre est passé en catégorie 4, avec des vents maximums soutenus jusqu’à 250 km / h. Cela a été rapporté par l’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam).

«Iota continue de se déplacer vers l’ouest, se rapprochant des îles Providencia et Santa Catalina (…). Il est situé à 73 kilomètres de Providencia, à 150 kilomètres de San Andrés et à 65 kilomètres de Roncador “, Ideam et le maire de la municipalité de Providencia, Jorge Norberto Gari ont communiqué à 2h30 du matin

Selon le maire Gari, «la priorité est de sauver des vies, protégeons-nous dans les maisons, dans les abris, dans les abris. La priorité est de sauver la vie de la communauté ».

Il est à noter que de forts effets climatiques sont attendus dans les trois endroits où passera l’œil de l’ouragan, dont la catégorie change (de 2 à 4) Il s’est produit en moins de 25 minutes, étant le rapport le plus récent d’IDEAM rendu public à 2h00 du matin.

Un ouragan de catégorie 4 est celui dont les vents Ils atteignent jusqu’à 230 kilomètres à l’heure et provoquent une montée de la marée jusqu’à 5,5 mètres. Dans des vidéos qui ont déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux, des arbres sont tombés sur l’île de San Andrés.

Selon Ideam, la zone d’influence de la forte tempête est les départements de la région des Caraïbes et, pour la plupart, San Andrés, Providencia, Santa Catalina et leurs clés. Son déplacement entraînera des précipitations abondantes, des orages et des vents violents.

Ideam avertit également d’être extrêmement prudent dans les zones de forte pente en raison de la probabilité d’inondations soudaines et de glissements de terrain. Les zones alertées par l’institution sont la Sierra Nevada de Santa Marta, le sud de La Guajira et le nord de Cesar et Magdalena.

De même, les secteurs des départements de Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Western Arauca, Casanare et Meta.

Selon le Le United States National Hurricane Center (NHC), la trajectoire au-dessus de la mer des Caraïbes sera de deux jours, jusqu’à ce qu’il s’approche des côtes du Nicaragua et du nord-est du Honduras entre la fin de dimanche et le début de lundi.

